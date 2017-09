Cristiano Ronaldo confiesa que desea volver a Inglaterra

MADRID (EFE).- Cristiano no está bien. Él quiere paz y regresar como terminó la campaña pasada, es decir: por todo lo alto. Sus problemas con el fisco español le incomodan, haciéndole meditar su continuidad en el Madrid. En Portugal filtraron un video en donde confiesa que en Inglaterra lo trataron mejor, que simplemente no era un perseguido.

“Nunca tuve ningún problema en Inglaterra. Como usted sabe mi vida es un libro abierto, yo no puedo ocultar nada. Sería ridículo por mi parte. No lo voy a decir pero… me gustaría volver a Inglaterra”, confesó CR7 a la jueza que escuchaba su relato en la audiencia por la evasión al fisco español por más de 14 millones de euros, así lo reseña mundiario.com.

La Hacienda española comenzó una caza los evasores en el fútbol español. Messi fue el primer señalado, ya enjuiciado, habría la estela de los próximos implicados. El turno llegó para el astro portugués que ya en el verano pasado, en plena Confederaciones, dejo saber que le gustaría volver a enfundarse la elástica del Manchester United.

“No entiendo mucho de esto. Si es para tener algún problema hay que pagar porque la verdad se sabe siempre. Mis asesores me dijeron ‘Cris, es así’, pues vale. No oculté nada y no sé lo que estoy haciendo aquí si quieres que sea sincero”, aseveró el astro merengue en el juicio.

“Todo lo que me dicen mis asesores es que no tengo culpa de nada. No tengo nada de malo. Jorge es como yo. Si yo tengo hasta sexto de escolar, Jorge tiene el quinto. Míreme a los ojos, yo nunca oculte nada. No he pasado por esto en mi vida”, confesaba.

“Como usted sabe mi vida es un libro abierto, yo no puedo ocultar nada. Sería ridículo por mi parte”, finalizó el portugués.