Cristian Zuárez acepta que Laura Bozzo le fue infiel

Cristian Zuárez revela que no sólo él fue infiel, sino que también Laura Bozzo lo traicionó, en un punto de la relación donde sólo estaban haciéndose daño mutuamente.

La ex pareja de la conductora peruana dijo en entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’ de Telemundo: “Ella se entera de unas cosas de mi parte, y desde ahí todo cambia. Nos fallamos mutuamente, ella sí me fue infiel, y lo sabe”, dijo el empresario.

Zuárez agregó:”Ya en nosotros estaba esa cosa de dañarnos mutuamente, de que si tú me haces yo te hago ¿me entiendes?”. Según Cristian, después de 17 años de relación fue muy duro para él un día que sólo te digan vete, se acabó: “No me preparé para esto, pero me tocó”.

Acerca de su relación con Adriana Amiel, quien fuera señalada como el detonante de su rompimiento definitivo con Bozzo, comentó: “Ella me ayudó muchísimo, me soporta todos mis males, por el hecho de que para mí no es fácil todo lo que me está pasando”. Y aseguró que esa relación se presentó, él no tenía planeado iniciar nada con nadie: “Juro por Dios que yo no estaba preparado para abandonar una relación y empezar otra vida, ni mucho menos”.

Durante la entrevista, hubo momentos en los que Cristian no pudo contener las lágrimas cuando hablaba de la frustración por el fin de su relación con Laura Bozzo, con quien compartiera 17 años de su vida.