Cristian Castro aclara los rumores: “no soy gay

El cantante Cristian Castro ha salido al paso de los rumores que vienen de hace varios años acerca de su sexualidad, y asegura que no es gay.

“Nunca fui. Ustedes pueden revisar todas las novias que he tenido. He tenido ¡50 mil 500 novias!, ¡todas mujeres!, ningún travesti ni nada. Nunca me he confundido, a mí no me ha pasado nada, ninguna experiencia gay en ningún momento, ustedes nada más se la imaginaron, pero nunca seré, nunca fui, nunca soy ni nada, nunca les haría una cosa así a mis hijos, eso sí te lo aseguro”, dijo el cantante al diario Reforma.

“En un video me vestí de porrista como lo hacen muchos rockeros y no les dicen que son gays. Inclusive Vicentico en la nueva portada de su disco sale completamente vestido de mujer y nadie le dice que es gay”, señaló. “Bruno Mars sale en su video con tubos, haciéndose también el gay, pero nadie dice que es gay, no pueden estar con esa constante de que soy gay porque eso no le va a funcionar a nadie”, expresó.