Costa Rica favorita para ganar la Copa Centroamericana 2017

PANAMÁ (EFE).- La decimocuarta edición de la Copa Centroamericana, con la participación de 6 selecciones de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), arranca este viernes en Panamá con Costa Rica como actual campeona y favorita para revalidar su título y elevar a 9 los conquistados en este torneo.

La “Tricolor” costarricense, dirigida por Óscar Ramírez, con su puesto 18 en el ránking de la FIFA y cuatro participaciones mundialistas (1990, 2002, 2006 y 2014) es una fuerte aspirante para alzarse con el trofeo y extender su hegemonía hasta ahora imbatible.

Costa Rica, que ha ganado 8 de las 13 ediciones, no contará con el meta del Real Madrid, Keylor Navas, ni sus principales figuras que juegan en Europa pues la Copa se disputa en fechas no avaladas por la FIFA.

El torneo se disputará en el Estadio Nacional Rommel Fernández con el formato de todos contra todos, y los primeros cuatro se clasificarán a la Copa Oro 2017 de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

El quinto lugar irá a una repesca con el quinto lugar de la Unión Caribeña de Fútbol, que la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó es Haití.

La “Sele” tica, que se estrena el viernes ante El Salvador, está conformada por seis futbolistas del exterior, principalmente de la Liga estadounidense que se encuentra en receso, y el resto proviene de equipos locales.

El seleccionador de Costa Rica, Oscar Ramírez, ve el torneo como una oportunidad para observar jugadores nuevos en caso de que requiera convocarles para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.

Honduras, con la dirección del experimentado técnico colombiano Jorge Luis Pinto, es otro protagonista al que se mira también con buenas opciones para levantar la Copa.

Pinto ha señalado que su equipo, de trayectoria mundialista igual que Costa Rica (1982, 2010 y 2014), irá a pelear por el primer lugar en la Copa Centroamericana que inicia el viernes y concluye el 22 de enero próximo.

Los “catrachos” abren el torneo ante Nicaragua y tienen bajas como las de los delanteros Roby Norales, Romell Quioto y Albert Elis, así como la del centrocampista Esdras Padilla, lo que el técnico reconoció puede afectar de alguna manera pero confía en que los “nuevos llamados” puedan responder.

Entre sus rivales, Pinto reconoce a Panamá que, dijo, hará sentir su condición de local, y a Costa Rica.

Panamá, dirigida por el seleccionador colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, tiene ya una Copa de la Uncaf (2009) y saldrá el viernes a cerrar la primera jornada del torneo ante Belice con la aspiración de conquistar su segundo título centroamericano.

Gómez no contará con importantes jugadores que han destacado en las eliminatorias hacia Rusia 2018 pero ha conformado un equipo de jugadores locales reforzado con foráneos.

“Bolillo” tiene bajas sensibles como las de Valentín Pimentel (Equidad-COL) por lesión y de otros jugadores que no fueron cedidos por sus clubes.

Tampoco tendrá a Blas Pérez, Felipe Baloy, Luis “el Matador” Tejada (Universitario-PER), Gabriel Torres (Lausanne-Sport-SUI), Román Torres (Seattle Sounder) y el guardameta Jaime Penedo (Dínamo de Bucarest), posición que defenderán José Calderón (Platense-HON) y Alex Rodríguez (San Francisco).

Pero Gómez confía en ganar con la alineación que dispone y en su último entrenamiento instruyó a sus jugadores a salir a presionar a Belice apenas inicie el partido, dominar el balón y centrar desde los laterales.

Nicaragua, por su parte, bajo el mando del costarricense Henry Duarte, participa en el torneo de la Uncaf con el objetivo claro de clasificarse a la Copa de Oro de la Concacaf de julio próximo.

La “Azul y Blanco” nicaragüense, en la posición 124 de la clasificación mundial de la FIFA, arrancará su calendario contra los más fuertes del torneo: Honduras, Panamá y Costa Rica.

Nicaragua confía en el delantero venezolano de nacionalidad nicaragüense Jaime Moreno, el español también nacionalizado Dani Cadena, además de su capitán y atacante, Juan Barrera.

El Salvador y Belice, al igual que Nicaragua, aspiran principalmente a clasificar a la Copa Oro.

Esta plaza a la Copa Oro la buscarán los salvadoreños de la mano del técnico colombiano Eduardo Lara y el delantero Rodolfo Zelaya.

De su lado, Belice, dirigida por el polaco Richard Orlowski, es la selección a la que se le otorgan menos opciones pero que tiene su meta de ganar su pase a la Copa Oro. Guatemala no participa por un castigo de la FIFA.

CALENDARIO (HORA LOCAL)

13 de enero

4:00 PM Honduras vs. Nicaragua

6:30 PM Costa Rica vs. El Salvador

9:00 PM Panama vs. Belice

15 de enero

1:00 PM Belice vs. Costa Rica

3:30 PM El Salvador vs. Honduras

18:00 pm Panama vs. Nicaragua

17 de enero

4:00 PM El Salvador vs. Belice

6:30 PM Costa Rica vs. Nicaragua

9:00 PM Panama vs. Honduras

20 de enero

4:00 PM Nicaragua vs. Belice

6:30 PM Honduras vs. Costa Rica

9:00 PM Panama vs. El Salvador

22 de enero

11:00 AM Belice vs. Honduras

1:30 PM El Salvador vs. Nicaragua

4:00 PM Panama vs. Costa Rica.