Corte Suprema confirma que policía puede examinar matrícula de vehículos

ALBANY.- La policía puede examinar las matrículas de los vehículos incluso si no sospechan que el conductor ha cometido un crimen, dictaminó la Corte Suprema del estado de Nueva York.

Los oficiales, a través de escáneres, pueden examinar las placas de los autos.

Tales escáneres son una práctica regular entre la policía, pero el fallo de la Corte de Apelaciones confirma su legalidad.

“Para garantizar la seguridad de nuestras carreteras, un oficial de policía puede examinar un número de matrícula a través de una base de datos del gobierno para comprobar si hay violaciones pendientes de suspensiones en el registro del vehículo”, señaló la fiscal Janet DiFiore.

“Sostenemos que tal chequeo, incluso sin ninguna sospecha de mala conducta, es permisible, y no constituye sólo una búsqueda o registro, sino como una medida de seguridad”, agregó la fiscal.

La Corte dictaminó además que es lícito para la policía utilizar la información sobre las violaciones encontradas en el registro de los vehículos durante tales escáneres como una causa probable de que un oficial detenga al conductor.

El caso se deriva de la detención y arresto de Andrew Bushey, que pasó por delante de un policía de la Universidad Estatal de Buffalo en las primeras horas de la mañana del 10 de agosto de 2014.

Mientras el oficial no vio a Bushey cometer ninguna violación de tráfico, introdujo manualmente la placa del automóvil en su computadora policial, que está vinculada a una base de datos del Departamento de Motores y Vehículos Motorizados (DMV) del Estado con información sobre los registros.

El policía vio que el registro del vehículos de Bushey había sido suspendido y, después de examinar su placa, encontró que la licencia para conducir de Bushey también había sido suspendida.

El conductor fue detenido por conducir en estado de ebriedad y por las violaciones de licencia y registro.

Pero Bushey pidió que se suprimieran las pruebas, alegando que la parada de tráfico era ilegal porque el escaneo del oficial de su placa era una búsqueda inadmisible.

Un tribunal inferior dictaminó que el oficial no tenía motivos para examinar la placa y ninguna sospecha razonable para justificar la detención de tráfico, desestimando los cargos.

Pero un tribunal de apelaciones revocó esa decisión.

“Debido a que la finalidad de una placa es facilitar la identificación del propietario registrado del vehículo para la administración de la seguridad pública, una persona no tiene ninguna expectativa razonable de privacidad en la información adquirida por el Estado para este propósito y contenida en un aplicación de la ley o base de datos del DMV “, indicó la Corte de Apelaciones.

“La observación de un oficial de lo que se muestra públicamente y el uso de la información relativa a la misma contenida en la base de datos del DMV no viola los derechos de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ni ninguna disposición de nuestra Constitución del estado de Nueva York”, añadieron las autoridades.

DiFiore apuntó que mientras que la ley estatal prohíbe las paradas de tráfico arbitrarias, Bushey no fue detenido por la policía hasta después de que el oficial examinara su placa, dándole al oficial la causa probable.