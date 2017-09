Consumo de marihuana entre estudiantes universitarios en el nivel más alto en 30 años

HARTFORD.- El uso de la marihuana entre los estudiantes universitarios de Connecticut, Nueva York y el resto de los Estados Unidos en 2016 alcanzó los niveles más altos vistos en las últimas tres décadas, de acuerdo con los más recientes hallazgos del estudio nacional Monitoring the Future (Observación del Futuro) de la Universidad de Michigan.

El uso de marihuana entre los estudiantes ha estado mostrando un aumento constante en la última década.

En 2016, el 39 por ciento de los estudiantes universitarios de tiempo completo de entre 19 a 22 años de edad indicaron que usaron la marihuana al menos una vez en los últimos 12 meses, y el 22 por ciento indicó que la utilizaron al menos una vez en los 30 días previos.

Ambos porcentajes son los más altos desde 1987, y representan un aumento constante desde 2006, cuando eran de 30 y 17 por ciento, respectivamente.

Pero los porcentajes del 2016 aún se encuentran debajo de los máximos encontrados en la década de 1980, cuando la prevalencia de 12 meses y 30 días llegó a más de 50 y 33 por ciento, respectivamente.

Los hallazgos sobre estudiantes universitarios estuvieron disponibles por primera vez en 1980.

El uso diario o casi diario de la marihuana, que se define como el consumo de la planta 20 o más veces en los 30 días previos, estuvo en el 4.9 por ciento en 2016, siendo uno de los más altos niveles observados en más de 30 años, aunque no ha mostrado ningún aumento adicional en los últimos dos años.

“Estos aumentos continuos en el uso de la marihuana, en particular el fuerte uso entre los estudiantes universitarios de la nación, merecen atención por parte del personal de las universidades, así como de los estudiantes y sus padres”, manifestó John Schulenberg, el investigador principal actual del estudio. “Sabemos por nuestras investigaciones y la de los demás que el uso de marihuana se asocia con un bajo rendimiento académico y con no completar la universidad. Las universidades no están simplemente heredando este problema de las escuelas secundarias. El consumo de marihuana se ha mantenido constante en los últimos años entre los estudiantes de último año en las escuelas secundarias a nivel nacional, por lo que este aumento entre los estudiantes universitarios sugiere que tiene algo que ver con la universidad y las experiencias de la edad adulta”.

De acuerdo con los resultados del estudio, una probable razón del mayor uso de la marihuana entre los estudiantes universitarios y sus pares que no están en la universidad, es que la percepción de riesgo de daño causado por el uso regular de la marihuana ha estado en continua disminución.

En 2016, el 30 por ciento de los encuestados de entre 19 a 22 años de edad percibieron que el uso regular de la marihuana llevaba un gran riesgo de daño, el nivel más bajo alcanzado desde 1980.

“Este porcentaje alcanzó el 75 por ciento en 1991, cuando el uso de la marihuana entre los estudiantes universitarios y sus compañeros de edad no universitarios alcanzó mínimos históricos. Hemos visto constantemente esta relación inversa entre la percepción de los riesgos de daño y el uso real”, agregó Lloyd Johnston, investigador principal del estudio Monitoring the Future.

En 2016, el consumo de la marihuana en 12 meses y en 30 días fueron similares para los hombres y mujeres universitarios a tiempo completo, pero el uso diario de la marihuana fue mayor para los varones universitarios, con un 6.6 por ciento de varones y un 3.9 por ciento de mujeres.

El uso de 12 meses y 30 días tiende a ser más bajo entre los estudiantes universitarios a tiempo completo y sus pares que no están en la universidad a tiempo completo.

Esto es particularmente cierto en el uso diario de la marihuana, con el uso diario entre los jóvenes no universitarios siendo más del doble que sus pares universitarios, el 12.8 por ciento en 2016, el nivel más alto desde este estudio comenzó en 1980, contra el 4.9 por ciento entre los estudiantes universitarios de tiempo completo.

El estudio de seguimiento también examinó el uso de otras drogas ilícitas y alcohol. El uso de estas sustancias se mantuvo principalmente constante, y los resultados del estudio incluyen varios factores:

• El uso anual de otras drogas ilícitas entre los estudiantes universitarios se ha estabilizado en los últimos años, con uno de cada cinco estudiantes utilizando una droga ilícita distinta, y usualmente además de la marihuana, al menos una vez en los 12 meses anteriores. El uso anual aumentó del 2008 al 2014, pero se ha mantenido en un nivel relativamente alto en los últimos años.

• El alcohol sigue siendo el fármaco de elección entre los estudiantes universitarios, con un 63 por ciento informando que bebían, y el 41 por ciento diciendo que estaban borrachos, al menos una vez en los últimos 30 días. Ha habido una cierta atenuación modesta en estos porcentajes desde principios de 1980.

• En 2016, el 32 por ciento de los estudiantes universitarios reportaron consumo excesivo de alcohol, definido como tener cinco o más tragos por ocasión, al menos una vez en las últimas dos semanas. Aunque esto ha disminuido gradualmente a lo largo de los años para los hombres de la universidad, no así en las mujeres, lo que resulta en cierto cierre de la brecha de género. Es más común entre estudiantes universitarios que sus pares no universitarios.

• Del 2012 al 2016, el 10.1 por ciento de estudiantes universitarios informó haber bebido 10 o más tragos por ocasión, al menos una vez en las últimas dos semanas.

• En 2016, 30 días de consumo de cigarrillos entre los estudiantes universitarios fue del 8.9 por ciento, un mínimo histórico desde 1980, consistente con la continua disminución en los últimos 17 años. El consumo de cigarrillos es mucho mayor entre los jóvenes no universitarios, con el uso de 30 días siendo el 18 por ciento en 2016.