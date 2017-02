Conozca sus derechos para protegerse contra medidas de Trump

STAMFORD.- Después de las órdenes ejecutivas que el presidente Donald Trump firmó la semana pasada, el Building One Community y la American Immigration Lawyers Association (AILA), brindaron de manera gratuita una charla sobre los derechos de las personas bajo la ley de inmigración.

La comunidad asistente aprendió cómo pueden afectar los cambios hechos recientemente en la presente administración, conocer sus derechos bajo la ley de inmigración, cómo proteger a su familia y cómo encontrar un abogado.

En el evento los abogados de inmigración May Ellen Burns, Claudia Morgan, Douglas Penn, Ana Siscar y Alex Troyb expusieron acerca de las órdenes ejecutivas del presidente Trump y brindaron consejos sobre cómo mantenerse a salvo.

Los abogados hicieron énfasis que la clave para protegerse de las recientes decisiones en materia de inmigración es conocer los derechos que le confiere la Constitución de los Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, saber cómo puede ser elegible para obtener un permiso de trabajo o un estatus temporario y si tiene un arresto o una condena penal, averiguar cómo puede afectar su caso o si hay alguna forma de eliminarlo de sus antecedentes.

Recomendaron mantener la calma y obtener información de organizaciones comunitarias, entender la diferencia entre policía y agentes de inmigración, no creer todo lo que se ve en las redes sociales y asistir a las reuniones comunitarias para aprender más sobre los derechos de los inmigrantes.

El abogado Douglas Penn enfatizó que “usted tiene derechos sin importar su estatus migratorio. Tiene derecho a permanecer en silencio, no tiene que hablar con agentes de inmigración o con la policía, y lo más importante es no firmar nada sin antes hablar con un abogado. En Connecticut es obligatorio decir su nombre pero nada más, no diga qué país es. ”.

El profesional agregó que “no mienta ni brinde información incorrecta. No responda a más preguntas hasta que tenga un abogado, permanezca en silencio, no abra la puerta y no deje entrar a la policía a menos que tengan una orden de registro”.

Por su parte, los abogados Claudia Morgan y Alex Troyb aclararon que en Connecticut, los oficiales de la policía no están supuestos a preguntar acerca de su estatus migratorio, a menos que sea necesario para ver si usted califica para ciertos beneficios.

Una recomendación importante es tener a mano el número de teléfono de su consulado para que les llame en caso de ser arrestado y es importante crear un plan con anticipación, expresaron los profesionales.

Morgan y Troyb recomendaron “cree un plan de emergencia en caso de detención y deportación. Nombre a alguien que pueda cuidar a sus hijos, deje copias de los documentos de identidad (pasaportes, certificado de nacimiento, entro otros) con alguien de su confianza, designe a una persona de su confianza con un Poder para que pueda tomar decisiones financieras, legales o sobre el cuidado de sus hijos en su ausencia”.

Por su parte, la abogada Ana Siscar hizo énfasis en portar siempre documentos importantes en caso que los pueda necesitar.

“Si tiene un permiso válido para trabajar, una Green Card (tarjeta verde o de residencia), u otro documento válido de inmigración en los Estados Unidos es importante que los lleve con usted siempre en todo momento”, indicó la profesional.

Si no tiene un documento válido de inmigración en los Estados Unidos, es recomendable portar una identificación municipal, estatal o la licencia para conducir si fue emitida en los Estados Unidos y no contiene ninguna información sobre su estatus migratorio o su país de origen, aconsejó la abogada.

Siscar señaló que es importante no llevar documentos sobre su país de origen y ningún documento de identidad ni migratorio falso.

La abogada Mary Ellen Burns señaló que el presidente Donald Trump ni ningún otro mandatario pueden cambiar las leyes de los Estados Unidos, esa es única potestad del Congreso federal.

“Es importante que el inmigrante entienda sus opciones legales. Las personas deben consultar con abogados de inmigración o representantes acreditados para considerar opciones legales y averiguar si califican parar algún beneficio de inmigración”, indicó Burns.

Apuntó que “los inmigrantes deben evitar contacto negativo con la policía. Una convicción por conducir bajo la influencia del alcohol o posesión de drogas puede traer consecuencias legales serias para la persona”.

DERECHOS DE LOS

INMIGRANTES

Si usted está cubierto por las leyes ejecutivas que promulgó el ex presidente Barack Obama como el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) debe buscar apoyo legal ya que bajo la presidencia de Trump esta decisión podría llegar a ser anulada.

Si es indocumentado, recuerde que está cubierto por la Constitución y no pueden intervenir en su hogar sin una orden firmada por un juez del Estado en el que actualmente se encuentra.

Sus derechos no han cambiado, incluso como inmigrante indocumentado. Tiene derecho a pedir un abogado durante una redada, a ser atendido en un hospital en caso de emergencia y sobre todo recibir un buen trato.

DONDE ENCONTRAR

ASISTENCIA LEGAL

• www.inmigrationlawhelp.org, es una lista de organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia a bajo costo.

• www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map, es una lista de abogados y organizaciones que brindan servicios legales gratuitos y que mantienen los tribunales de inmigración.

• www.ailalawyer.com, es el directorio de la American Immigration Lawyers Association (AILA).

• www.nationalimmigrationproject.org/find.html es la herramienta para encontrar un abogado del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados.