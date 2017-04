STAMFORD.- Las lluvias torrenciales de la semana pasada ayudaron a reponer pero no a llenar el sistema de reservas de agua de la Ciudad.

Según Adrienne Leptich, meteoróloga del National Weather Service en Upton, Nueva York, se midieron más de tres pulgadas de lluvia, alrededor de 1.42 pulgadas por encima de la normal en este punto de abril, en los embalses de Stamford la semana pasada.

Connecticut permanece en la peor sequía en 50 años, causada por 30 meses consecutivos de lluvias por debajo del promedio, se dio a conocer.

El sistema de reserva de Stamford aumentó a casi un 87 por ciento el martes, frente a la lectura del 84 por ciento de la semana pasada.

Mientras los yacimientos de Laurel y North Stamford se están derramando, son compensados ​​por niveles más bajos en los depósitos de la Trinity, Mill y Sicowit del sistema.

Los niveles más altos también se consideran parcialmente debido a una tubería de agua subterránea que continúa bombeando millones de galones de agua cada día en Stamford desde el sistema de Bridgeport, según el portavoz de Aquarion, Peter Fazekas.

Los yacimientos de Greenwich están casi a su capacidad, con un 99.9 por ciento de lectura esta semana, según se informó.

“La lluvia siempre ayuda, pero las dos tuberías temporales son la principal razón por la que los dos embalses están llenos. El derrame normalmente ocurre en nuestros embalses en la primavera y no dura mucho tiempo porque la demanda de agua comienza a aumentar”, indicó Fazekas.

El Estado suspendió una prohibición de riego al aire libre el mes pasado para Stamford, Greenwich, New Canaan y Darien para permitir el uso de una manguera para regar las plantas, lavar coches y para lavado de energía.

Aquarion suspendería una prohibición de riego por aspersión si hay suficiente lluvia durante los próximos meses que reduce el riesgo a menos del 10 por ciento de desencadenar una sequía en 2017, explicó Fazekas.

La prohibición podría reconsiderarse tan pronto como mayo, si continúan los totales de lluvia superiores a lo normal, agregó.

“Lo que ocurrió el otoño pasado es que no llovió todo el verano de 2016. Tenemos la esperanza de que la suspensión de la prohibición de rociadores podría ocurrir en mayo, suponiendo que seguimos recibiendo la lluvia que hemos estado teniendo en años anteriores”, precisó Fazekas.

La Ciudad aprobó una ordenanza el mes pasado, requiriendo que los contratistas de irrigación instalen sensores de lluvia, que ya son requeridos por el Estado, y proporcionen a los propietarios de viviendas instrucciones sobre cómo apagar sus sistemas. Se espera que funcionarios de Stamford, Darien, New Canaan y Greenwich impongan restricciones a los sistemas de pozos privados para proteger el suministro, comentó Fazekas.

“Hasta ahora, vamos a ir a un límite obligatorio de cuántos días una persona puede regar en esas cuatro ciudades”, indicó Fazekas.

Las fuertes precipitaciones de la semana pasada abarrotaron los sistemas de Poorhouse Brook y el estanque Bendel en el Stamford Museum and Nature Center y llenaron piscinas vernales que estaban casi secas.

En esta época las ranas y otros animales se propagan en la primavera, según Scott Smith, un portavoz del museo.

“Tenemos mucha humedad en el suelo en este momento, pero hemos estado lidiando con una especie de invierno muy caluroso pero marzo fue un tiempo muy frío y hubo poca lluvia”, finalizó Smith.