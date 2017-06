Confirman deportación de hispano detenido por ICE

OSSINING.- Después de dos semanas de protestas, cartas, llamadas telefónicas y cabildeo entre bastidores, el joven Diego Puma Macancela, será deportado a su natal Ecuador en las próximas horas, informó Carola Bracco, directora ejecutiva del centro comunitario Neighbors Link Northern Westchester.

“Estamos profundamente decepcionados con la decisión del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) de avanzar con la deportación a Ecuador del joven Diego Puma Macancela. Es probable que salga de Estados Unidos en las próximas horas”, lamentó Bracco.

El ex alumno de la Ossining High School, de 19 años, fue detenido por el ICE a pocos días de su graduación, que está programada a finales de este mes, después de que el ICE alegó que el adolescente tenía lazos de pandillas en Ecuador.

“Diego está dejando su hogar, su familia y amigos para regresar a un país donde la violencia entre pandillas ha aumentado en los últimos años, dejando su futuro en incertidumbre y su vida está en peligro”, señaló Bracco.

Neighbors Link, la organización con sede en Mount Kisco que lo representa, comentó que Macancela había estado detenido en el Orange County Correctional Facility. Su madre fue trasladada a otra institución en Louisiana.

La organización declaró que Macancela y su familia les pidieron expresar su profunda gratitud a todos los que apoyaron su causa y trabajaron duro para mantenerlo en el país.

“El joven valora profundamente la educación que recibió en la Ossining High School y es muy triste que haya estado tan cerca de graduarse y al final no se le permitió recibir su diploma o asistir a los actos de graduación”, precisó Bracco.

Funcionarios de Neighbors Link indicaron que Macancela y su madre eran miembros aportantes de su comunidad, inmigrantes trabajadores y respetuosos de la ley que buscaban asilo en los Estados Unidos por su seguridad y la unidad de su familia.

“Todos nosotros en Neighbors Link queremos enfatizar al público que su apoyo a Diego no fue en vano, hay innumerables luchas similares en este país en este momento. Ustedes brillaron como un foco en medio de la oscuridad, aumentaron la conciencia en su comunidad e hicieron sentir que los inmigrantes no estamos solos”, finalizó Bracco.