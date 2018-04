Condado reporta alta tasa de sobredosis de opiáceos

NEW HAVEN.- El condado de New Haven tuvo la mayor tasa de sobredosis per cápita en Connecticut durante los primeros dos meses de 2018, según los nuevos datos del Departamento de Salud Pública de Connecticut.

Según la agencia, hubo más de mil visitas a la sala de emergencia derivadas de sobredosis de drogas en Connecticut en los primeros dos meses de 2018.

El condado de New Haven tuvo 405 visitas.

Como medio para reducir el problema de sobredosis del Estado, el gobernador Dannel Malloy lanzó una campaña estatal a fines de febrero para aumentar la concientización sobre las drogas y alentar a las personas afectadas por la adicción a buscar ayuda.

El objetivo principal de la campaña es reducir el estigma asociado con el consumo de las drogas y alentar a los usuarios de drogas a buscar asistencia médica.

“La adicción a los opiáceos y el uso indebido de medicamentos recetados es una enfermedad que está afectando a casi todas las comunidades y personas de todos los orígenes”, comentó Malloy.

“Es una crisis compleja que no tiene una causa raíz, ni tiene una solución simple, pero tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratarla y prevenirla”, indicó el Gobernador.

El Estado está trabajando para aumentar las visitas al hospital para las víctimas de sobredosis en un esfuerzo por salvar vidas. La cantidad de vidas consumidas por sobredosis de drogas, principalmente de opioides y sus sustitutos, se ha triplicado en los últimos cinco años.

De acuerdo con la agencia, la mayoría de las muertes relacionadas con las drogas en el Estado están relacionadas con la sobredosis de analgésicos opiáceos recetados.

El año pasado, el estado legalizó recetas de un medicamento llamado Naloxone o Narcan, que puede revertir los efectos de los opioides cuando alguien está sufriendo una sobredosis, no sólo para los usuarios de las drogas, sino también para personas que viven con drogadictos y que algún día tendrán que administrar el medicamento.

La senadora estatal Toni Boucher (R-Wilton), declaró que “el Estado debe trabajar para reducir las ventas de drogas y ayudar a los drogadictos a reducir las tasas de sobredosis. Hay que luchar en ambos frentes”.

Agregó que las ciudades deberían aumentar la educación sobre el consumo de drogas en las escuelas.

Boucher precisó que espera que una reducción en el estigma asociado al uso de drogas ayude a estimular las conversaciones familiares y alentar a los adictos a buscar tratamiento.

La epidemia de drogas ha destruido familias en el Estado, ya que el 80 por ciento de los niños en hogares de acogida en Connecticut provienen de familias donde los padres usan drogas, señaló Boucher.

Riley Tillitt, presidente de la oficina de Yale de Students for Sensible Drug Policy, comentó que imponer impuestos y regular el cannabis podría ayudar a reducir las muertes por drogas.

Citó como ejemplo estados como Colorado, donde los números de las sobredosis de opioides disminuyeron después de que se legalizó la marihuana.

New Haven recientemente vio una cadena de sobredosis de la droga K2, una versión sintética de la marihuana.

“En este momento, si quieres comprar cannabis, tienes que comprarlo en el mercado negro”, añadió.

“Usualmente, estas personas también venden drogas más duras. Al regular las ventas de cannabis, las personas no tendrán el incentivo de buscar mercados negros que puedan alentar más drogas adictivas. No es la solución a la epidemia, pero probablemente ayudará, y ciertamente no hará daño”, finalizó Tillitt.