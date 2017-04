Condado de New Haven, el menos saludable de CT

HARTFORD.- El condado de New Haven fue calificado como el menos saludable en el Estado por el National County Health Rankings.

Lanzado cada año por la Robert Wood Johnson Foundation y la Universidad de Wisconsin, el listado clasifica a los condados en base a una variedad de factores, incluyendo vivienda, educación, empleo, acceso a alimentos saludables y más.

El informe calificó al condado de Tolland como el más sano del Estado, seguido por el condado de Middlesex, y en tercer lugar se ubicó el condado de Fairfield.

El condado de Tolland es el más saludable en Connecticut y el condado de New Haven es el condado menos saludable del estado, según el octavo informe anual

Las clasificaciones están disponibles en www.countyhealthrankings.org.

Para comparar los condados dentro de cada estado, los rankings muestran que donde habita una persona influye en lo bien que vive y cuánto tiempo vive.

Los datos a nivel local ponen de manifiesto que la buena salud está influenciada por muchos factores que van más allá de la atención médica.

El informe de este año examinó de cerca las muertes prematuras, o muertes que ocurren entre las personas menores de 75 años.

Explorando las tendencias de muerte prematura de Connecticut de 1997 a 2014, el informe encontró que siete condados han visto mejoras en las tasas de mortalidad prematura y uno no vio ningún cambio.

Las clasificaciones de este año también introducen una nueva medida centrada en los jóvenes, de entre 16 y 24 años, que no asisten a la escuela ni trabajan. Alrededor de 4.9 millones de jóvenes en los Estados Unidos pertenecen a esta categoría.

Las tasas de desconexión juvenil son más altas en los condados rurales (21.6 por ciento), particularmente en el sur y oeste, que en las urbanas (13.7 por ciento).

“Los jóvenes adultos que no están en la escuela o trabajando representan un potencial sin explotar en nuestras comunidades y en nuestra nación que no podemos permitirnos perder”, comentó Julie Willems Van Dijk, directora del County Health Rankings & Roadmaps.

“Las comunidades que abordan temas como la pobreza, el desempleo y la educación pueden marcar la diferencia creando oportunidades para todos los jóvenes y jóvenes adultos. Los County Health Rankings son un trampolín importante para las conversaciones sobre cómo hacer exactamente eso”, finalizó Willems Van Dijk.