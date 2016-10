Comunidad puede votar por correo en elecciones presidenciales

Las personas que no puedan asistir al lugar de votación el día de las elecciones, el 8 de noviembre, deben justificar su ausencia

NORWALK.- La Norwalk Town Clerk Office anunció que la agencia abrirá el sábado noviembre 5, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, para que las personas puedan emitir sus votos por correo para las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán el martes 8 de noviembre.

Los votos por correo pueden ser utilizados por personas que no podrán presentarse en el lugar de votación el día de las elecciones.

Para que las personas puedan emitir su voto por correo deben justificar la razón del porque no podrán hacerlo el 8 de noviembre.

Las causas justificadas, según la ley, son estar activo en su servicio en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, estar ausente en la ciudad durante todas las horas de votación, por enfermedad, discapacidad física, su religión le prohíbe la actividad secular (no religiosa) ese día o hacer ejercicio de sus funciones como un funcionario en una mesa electoral que no sea su propia durante todas las horas de ese día.

Las autoridades advirtieron que un votante no es elegible para emitir su voto por correo si no cumple con las razones mencionadas anteriormente. En caso de emitir su voto por correo de manera ilegal puede estar sujeto a sanciones civiles y penales.

Las solicitudes de papeletas de voto ausente se pueden obtener por correo o solicitud de teléfono, en persona o a través de la web en español en www.sots.ct.gov/sots/lib/sots/electionservices/electforms/electforms/aabspan.pdf, de acuerdo con la Norwalk Town Clerk Office.

Un elector puede solicitar una Emergency Absentee Ballot, que está disponible el día de la elección única. Los criterios para obtener la papeleta de voto ausente incluyen que el elector debe de haber contraído una enfermedad o discapacidad física que ocurra dentro de seis días que precede inmediatamente al cierre de las urnas de las elecciones.

El votante podrá designar a una persona calificada para que le entregue la papeleta a él y devolverla al Secretario de la Ciudad.

La Norwalk Town Clerk Office se encuentra en la Sala 102, del City Hall, en 125 Avenue East, en esta ciudad, finalizaron las autoridades.