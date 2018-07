Comunidad muestra apoyo a niños inmigrantes separados de sus padres

BRIDGEPORT.- Dos niños solicitantes de asilo, a quienes según los defensores, fueron separados por la fuerza de sus padres en Texas, como resultado de la política de “cero tolerancia” del presidente Donald Trump en la frontera, recibieron el apoyo de decenas de manifestantes, quienes participaron en una protesta en esta ciudad.

Los dos menores fueron enviados a 2 mil millas de sus padres a Connecticut por los funcionarios de inmigración.

Los Connecticut Legal Services y la Yale Worker and Immigrant Rights Advocacy Clinic están representando a los dos niños y han presentado una orden judicial con el Gobierno Federal, solicitando a la Administración que reúna a los niños con sus padres solicitantes de asilo.

La protesta tuvo lugar en la US Federal Courthouse, en 915 Lafayette Boulevard, en Bridgeport.

Vanessa Suárez, de Unidad Latina en Acción, declaró a EL SOL News que “exigimos que estos niños se reúnan con sus padres de inmediato. Es injusto obligar a estos niños a pasar por este proceso sin sus padres”.

Suárez agregó que “los menores vinieron a los Estados Unidos con sus padres en busca de asilo político y tienen derecho a comparecer ante un juez juntos. Estos niños no saben nada del sistema de injusticia inhumano y cruel que tenemos. No saben nada de las fronteras y las políticas de inmigración. No los dejaremos pasar por esto solos”.

La activista señaló que “hay una comunidad completa para apoyarlos y defenderlos. Todos estamos mirando lo que hacen los tribunales. Luchamos por estos dos niños y por sus padres que están a más de 2 mil millas de distancia detenidos en Texas. El juez puede haber negado a sus padres estar presente físicamente con sus hijos en la Corte, pero lucharemos hasta que se reúnan y estén a salvo. Este es el momento en que las familias se necesitan más”.

Por su parte, Sonia Hernández, quien es Bridgeport Parent Leader de la organización Make The Road CT, expresó que “mi familia es una de las muchas familias que viven bajo el temor causado por los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Hay muchas personas que se encuentran en la misma situación que yo, pero por miedo no lo dicen. Es por es que quiero que todos nos unamos para alzar tu voz contra el odio y el racismo del Presidente y esta Administración inhumana”.

Inmigrantes de todo el Estado se unieron con letreros y pancartas en apoyo a los niños que ahora están detenidos en Connecticut.

Los oradores compartieron historias de lucha y resistencia, y exigieron a los funcionarios electos terminar con las instituciones que causan dolor en las familias y comunidades.

Luego, un pequeño grupo se dirigieron dentro del Palacio de Justicia para apoyar a los niños mientras escuchaban la decisión de poder reunirse con sus padres.

Carolina Bortolleto, miembros de CT Students for a Dream (C4D) y CT Immigrants Rights Alliance (CIRA) señaló que “la política cruel e inhumana de este gobierno de arrancar a los niños de sus padres y colocarlos en jaulas ha afectado a sus hogares. En este momento, aquí en Connecticut, tenemos dos niños que han sido secuestrados por agentes de inmigración de los Estados Unidos y enviados a 2 mil millas de distancia de sus padres. Connecticut no sólo debe pelear por estos dos niños y sus familias, debe luchar por mantener juntas a las familias. Connecticut debe luchar para desmantelar los sistemas que están abusando, deteniendo, deportando, aterrorizando y asesinando a nuestra comunidad”.