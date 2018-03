Comité aprueba proyecto para igualar acceso a la ayuda financiera para dreamers

HARTFORD.- Poco después de que la propuesta fuera aprobada por el Comité de Educación Superior en un voto bipartidista, los jóvenes inmigrantes, aliados y líderes comunitarios se reunieron en la Oficina Legislativa en apoyo de la igualdad de acceso a la educación superior para los dreamers.

Alrededor de dos docenas de estudiantes se reunieron en el atrio del edificio de la Oficina Legislativa, cada uno con un letrero que decía “Nuestros sueños no pueden esperar”.

Después de marchar al unísono alrededor del atrio, los estudiantes se reunieron y marcharon juntos a la oficina del Speak of House, Joe Aresimowicz.

Una vez allí, los estudiantes universitarios indocumentados compartieron sus historias, flanqueados por carteles en apoyo al proyecto de ley HB 5031 y entregaron 250 testimonios en apoyo de la propuesta.

Después de la acción, los estudiantes se dividieron en grupos y durante las siguientes dos horas visitaron más de 30 oficinas legislativas, hablaron con legisladores y dejaron tarjetas postales con sus historias.

Camila Bortolleto, Gerente de Campaña de CT Students for a Dream (C4D) declaró a EL SOL News que “por tercer año consecutivo, el Comité de Educación Superior emitió un voto bipartidista a favor de igualar el acceso a la ayuda institucional para los estudiantes indocumentados. Hace apenas 3 semanas, vimos el apoyo abrumador a la HB 5031, con más de 250 testimonios que se presentaron en respaldo a la medida, y durante 7 horas los estudiantes, educadores, líderes comunitarios y aliados de todo el estado testificaron en apoyo.

Bortolleto agregó que “entregamos esos 250 testimonios a los líderes de la Cámara de Representantes. Estamos aquí para decir, hagan esto, Connecticut está detrás de ustedes, no podemos esperar más”.

Por su parte, Jonathan González, beneficiario de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y estudiante de la Southern Connecticut State University (SCSU), expresó a este semanario que “mientras en Washington DC se cierra en disputas partidistas y no protege a los jóvenes inmigrantes, sabemos que Connecticut puede hacerlo mejor. Estamos aquí, visitando más de 30 oficinas legislativas para hacer un llamamiento a los legisladores estatales para que rechacen las divisiones partidistas en DC y adopten un enfoque bipartidista para proteger a los jóvenes inmigrantes de Connecticut”.

El dreamer agregó que “no podemos esperar más. Nuestras vidas ya no pueden esperar. Nuestro futuro ya no puede esperar. Si los políticos en DC no actúan, nuestros líderes en Connecticut deben hacerlo. El presidente del Senado estatal, Martin Looney, el senador Len Fasano y el presidente de la Cámara de Representantes, Joe Aresimowicz, deben comprometerse a presentar la HB 5031 para votar y aprobarla este año. La Legislatura ha considerado una legislación similar tres años seguidos, y cada año ha recibido votos del lado republicano y demócrata. Nuestra comunidad y nuestra juventud cuentan con los legisladores para hacerlo realidad”.

Yenimar Cortés, receptora de DACA y estudiantes de Eastern Connecticut State University (ECSU) comentó que “después de darme cuenta de que no podía recibir la ayuda financiera, me llené de angustia y frustración. Caí en una depresión creyendo que no tenía futuro. Recuerdo que un día estaba sentada en mi habitación y veía llorando todas las cartas de aceptación de la universidad porque me di cuenta de que se había construido una gran barrera para mí. Nunca pensé que tendría que luchar durante muchos años para que se apruebe este proyecto de ley de sentido común y para demostrar que mi educación y mi existencia son importantes”.

Cortés agregó que “esta semana hicimos oír nuestras voces y nuestra presencia fue conocida. Mientras ocupamos el lobby del edificio de la Oficina Legislativa y nos reunimos con nuestros legisladores, dejamos saber que nuestros sueños y aspiraciones ya no pueden esperar, necesitamos que la #AffordToDream pase este año. El voto positivo del Comité es una afirmación de que nuestro estado de Connecticut apoya los sueños y el futuro de todos nuestros residentes, sin importar de dónde vengan”.

La propuesta bipartidista, HB 5031 igualaría el acceso a la educación superior y la ayuda institucional para los estudiantes inmigrantes en Connecticut y fue presentado por el Comité de Educación Superior.