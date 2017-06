Clases gratuitas de inglés

WHITE PLAINS.- Hay muchos lugares disponibles en el condado de Westchester donde los inmigrantes pueden aprender inglés, a través del programa English as a Second Language (ESL), la mayoría de manera gratuita o a bajo costo.

La Coalición Hispana de Westchester ofrece acceso a clases de inglés para adultos, dictadas por Southern Westchester BOCES de manera gratuita.

Para participar la persona debe ser mayor de 18 años.

De acuerdo con los promotores, las clases de inglés le permitirán al inmigrante mejorar sus conocimientos de inglés a través de conversación, lectura, escritura, pronunciación, gramática y vocabulario junto con práctica en computación.

Las clases se dictan en el College of Westchester, en 325 Central Avenue, White Plains, de lunes a jueves, de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Además, se brindan en la Saint Gabriel’s Church, en 50 Washington Avenue, New Rochelle, siempre de lunes a jueves, de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía.

El próximo período de inscripciones comienza el 1º de julio y luego el 2 de octubre.

Asimismo, el Southern Westchester BOCES Center for Adult and Community Services ofrece también clases de alfabetismo para adultos en español y de inglés como segundo idioma en diversos lugares en todo el Condado de Westchester.

El centro también ofrece clases vocacionales y de carreras en el campus de Valhalla.

Los programas incluyen clases de inglés como segundo idioma desde un nivel básico hasta uno muy avanzado tanto en español como en inglés, cursos de educación básica, clases de preparación para el examen de ciudadanía y aprendizaje básico de computación.

El programa es para adultos de 21 años de edad o más y los estudiantes tienen que inscribirse en persona en los lugares donde se darán las clases.

Las charlas se brindan por la mañana, en la tarde y por la noche en distintos lugares como New Rochelle (Saint Gabriel), Sleepy Hollow (Saint Teresa)

Bronxville (Bronxville Reformed Church and High School), Port Chester (Carver Center, Port Chester High School y Edison School), White Plains (White Plains mini-mall), Greenburgh (RJ Bailey School), Elmsford (Alice Grady School), Valhalla Campus (65 Grasslands Road).

Para mayor información, pueden llamar al 914-761-3400.

Además, pueden ingresar a la web www.newamericans.ny.gov o www.swboces.org.

Otros lugares donde los inmigrantes pueden aprender inglés de manera gratuita es en la Biblioteca Pública Riverfront de Yonkers, en One Larkin Center, Yonkers, donde las personas pueden aprender un inglés conversacional en grupo. Las clases serán el 5, 12 y 19 de junio. Pueden llamar al 914-337-1500 o al 914-375-7965.

Además, existen varios centros comunitarios que brindan clases de inglés de manera gratuita y son Neighbors Link Stamford of Northern Westchester en 27 Columbus Avenue, Mount Kisco (914-666-3410), el Community Resource Center en 134 Center Avenue, Mamaroneck (914-835-1512) y el Centro Hispano de White Plains, en 346 S Lexington Avenue, White Plains (914-289-0500).