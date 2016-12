Clases gratuitas de computación para adultos mayores

NEW ROCHELLE.- No hay edad para aprender algo nuevo y así lo demuestran seis adultas, la mayoría de ellas mayores, que han sacrificado el tiempo que tienen para descansar y lo han invertido para aprender computación, muy necesaria en la actualidad.

Lucas Romero, miembro de las escuelas públicas de Stamford tiene cuatro años de brindar clases de computación en la Biblioteca Pública de New Rochelle, en inglés y español.

Expresó a EL SOL News que le motiva ver el interés de los adultos mayores en querer aprender computación y que le gustaría que otras personas de la tercera edad aprendan también a manejar un ordenador, al asegurar que eso hace que sus vidas sean más activas.

EL SOL News visitó, el martes pasado, la Biblioteca Pública de New Rochelle, donde Romero brinda las clases de computación. A la misma, asisten Ines Simonte de Argentina, Matilde Mora de Colombia, Zonia Morales de Perú, Mbalamen Heen de Nigeria, Fern Brand de los Estados Unidos y Ángela Morales de Guatemala. Casi todas ellas con 70 años de edad.

Las adultas mayores han aprendido varios programas en computación, entre ellos, el Microsoft Word, muy necesario como herramienta de texto, además de cómo bajar archivos como fotos o cualquier otro tipo de documentos, a crear y usar un correo electrónico, a navegar por la web, entre otros.

En la clase del martes pasado, Romero les enseñó a redactar una carta en el Microsoft Word, a utilizar las negritas, cursivas y a subrayar los textos, además, de cómo darle al texto no sólo un color sino varios colores para hacer la presentación más llamativa.

La clase es de 5:00 a 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pública de New Rochelle, en 1 Library Plaza y se ofrece de manera gratuita.

Romero expresó a este semanario que la motivación de los adultos mayores en querer aprender computación es que les deja volar la imaginación y no se conforman, porque ya metidos en el mundo de la computación desean descubrir otras áreas nuevas y a desarrollar su creatividad.

Ángela Morales de Guatemala, quien recibe la clase de computación, relató a EL SOL News que “en la clase he aprendido mucho, ha sido una bonita experiencia y nunca es tarde para aprender. Lo que he recibido en la clase me ha servido mucho y aunque a veces no puedo asistir por cuestiones de clima, siempre busco aprender cosas nuevas en la clase”.

Morales agregó que “mi aprendizaje aunque ha sido lento he recibido muchas cosas buenas en la clase, el profesor ha sido muy paciente con nosotras y le agradecemos mucho su tiempo para enseñarnos, estamos muy contentas de aprender esta nueva tecnología que es muy útil en estos tiempos”.

Romero expresó que “la motivación de ellas alimenta la mía e instamos a que más personas se sumen a las clases de computación gratuitas que brinda la Biblioteca Pública de Norwalk. Nunca es tarde para aprender y puede ser muy divertido para las personas aprender computación, ya que les permite estar a la par de los avances de la tecnología y al mismo tiempo sirve como motivación”.

Romero precisó que lo anterior demuestra La tecnología no es solamente para los jóvenes. Los adultos mayores tienen necesidades y demandas similares a las de las personas de otras edades, es decir, requieren de tecnología útil, funcional, fácil de manejar y significativa.

Su acceso a esta necesidad sigue las mismas reglas que los otros grupos, como su poder adquisitivo o capacidad de manejo, entre otras, agregó.

Según las estadísticas mundiales, la mayoría de usuarios de computadoras y de internet oscila entre los 6 y 20 años y nació en la era de las telecomunicaciones. Por el contrario, los usuarios mayores de 60 años son minoría, sin embargo, el número de personas mayores que buscan aprender las tecnologías de este tiempo ha ido en aumento en Nueva York, Connecticut y en todo el país, se dio a conocer.

El interés de los adultos mayores de aprender computación, ayuda a disipar el estereotipo occidental hacia este grupo poblacional ya que demuestra su capacidad para continuar aprendiendo y adaptándose al envejecimiento, según varios estudios publicados anteriormente.

Los adultos mayores tienen interés en aprender computación, porque al igual que en otros sectores de la población, la computadora es una herramienta que les ofrece enormes beneficios como medio de interacción social y cultural, entretenimiento, actividad laboral y formación, entre otros, además de ser un motivación en sus vidas.

Además de las clases de computación la Biblioteca Pública de New Rochelle ofrece varios programas gratuitos.

“Agradezco a las personas que me brindan la oportunidad de dar esta clase de computación en la Biblioteca Pública de New Rochelle, entre ellas Barbara Davis, quien es coordinadora de relaciones comunitarias de la biblioteca, por el poyo que nos ha brindado”, expresó Romero.

Para más información sobre los diferentes programas que brinda la Biblioteca Pública de New Rochelle pueden ingresar a la web nrpl.org o ingresar a la web (914) 632-7878.