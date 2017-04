Ciudades que protegen a indocumentados podrían perder millones de dólares

BRIDGEPORT.- El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, declaró que el gobierno de Donald Trump intentará “recuperar” la ayuda de la ley federal si estados como Connecticut insisten en mantener su estatus de santuario para proteger a los inmigrantes indocumentados.

“Insto a los estados y ciudades de nuestra nación a considerar cuidadosamente el daño que están haciendo a sus ciudadanos al negarse a hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y a reconsiderar estas políticas”, declaró Sessions.

El funcionario agregó que “estas políticas hacen que sus ciudades y estados sean menos seguros y los pongan en riesgo de perder valiosos dólares federales”.

Connecticut recibió 44.3 millones de dólares de la Department of Justice’s Office of Justice Programs (OJP) en 2016, frente a 26.3 millones en 2014, de acuerdo con el sitio web de la agencia.

Virtualmente todas las jurisdicciones principales en el condado de Fairfield, incluyendo Bridgeport, Danbury, Norwalk y Stamford se han beneficiado de los dólares que la OJP destinó para reforzar a la policía, según se informó.

Bridgeport sólo ha conseguido 4.6 millones de dólares desde 2009.

Sessions expresó que esas cantidades pueden estar en peligro, ya que “El Departamento de Justicia de los Estados Unidos también tomará todas las medidas legales para recuperar los fondos otorgados a una jurisdicción que intencionalmente viola (ley federal pertinente)”.

La OJP y los Community Oriented Policing Services (COPS) prevén otorgar 4 mil 100 millones de dólares en fondos a nivel nacional.

Como parte de su promesa de deportar inmigrantes indocumentados y construir un muro fronterizo entre México y los Estados Unidos, el presidente Donald Trump hizo campaña para poner fin a las “ciudades santuarios”, ya que según su criterio, se fomenta el crimen violento al proteger a criminales que de otra manera serían deportados bajo la ley federal.

El gobernador Dannel Malloy hizo una distinción entre cooperar con la aplicación de la ley federal para capturar a los inmigrantes que cometen crímenes violentos y ayudar a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional a localizar a los miembros de una familia inmigrante respetuosa de la ley.

“El hecho es que Connecticut cumple con la misma ley federal que hace referencia el Secretario General de Justicia de los Estados Unidos. Además, no somos un Estado santuario, sino un Estado abierto a todos los inmigrantes, reconociendo su aporte. Somos un estado diverso’’, expresó la portavoz del gobernador Malloy, Kelly Donnelly.

La legislación para declarar a Connecticut como un Estado santuario fue introducida en enero pero todavía no ha ganado la aprobación de los legisladores.

Aun así, una ley estatal de 2013, la Trust Act, ordena a las autoridades del Estado no cooperar con los agentes del Immigration And Customs Enforcement (ICE) para hacer cumplir una orden final de remoción a menos que haya una orden judicial o convicción por un delito violento.

Sessions insistió que la política de la administración de Trump, descrita en una orden ejecutiva unos días después de que el Presidente asumió el cargo, encaja con la política de administración de Obama, certificando el cumplimiento para calificar para las concesiones del Departamento de Justicia.

Pero los expertos que siguen el tema de la inmigración expresaron que Obama nunca quitó el financiamiento de ninguna jurisdicción o dijo que ya no califican debido al incumplimiento.

El senador federal Chris Murphy apuntó que “la gente de Connecticut me dice que quiere comunidades seguras, pero también un gobierno que defienda los valores estadounidenses como el trabajo y el respeto por las familias”.