Ciudad registra el número más bajo de homicidios en décadas en 2017

NEW HAVEN – Cuando el jefe auxiliar de la Policía, Achilles “Archie” Generoso, regresó al Departamento de Policía en 2012, parecía haber poco optimismo para reducir los homicidios en esta ciudad.

No fue difícil determinar por qué, después de todo, 2011 fue un mal año: 34 homicidios en New Haven. Fue una cifra asombrosa que no se había visto desde 1991. Quizás era comprensible cuando Generoso dijo en aquel entonces que no era probable que se redujeran el número de homicidios a menos de 20 en el corto plazo, sin embargo, se logró esa meta.

“Hemos hecho eso y ahora hemos bajado a siete en 2017, los esfuerzo han dado fruto”, expresó Generoso.

New Haven en 2017 logró el menor número de homicidios en décadas. Los siete homicidios del año pasado, frente a 13 en 2016, marcan la menor cantidad registrada en esta ciudad desde 2003, cuando la Ciudad tuvo ocho.

Generoso cree que una cifra tan baja de siete homicidios no se ha visto en New Haven en medio siglo. Las cifras de homicidios estatales que datan de 1985 no muestran ningún año con menos de ocho homicidios en New Haven.

“Creo que, si no me equivoco, podría ser el menor número de homicidios en los últimos 50 años, si no más”, precisó Generoso.

Una caída en los homicidios destaca una caída general en el crimen violento en la ciudad. Es un paso positivo para el jefe de policía Anthony Campbell, quien marcó su primer año completo como jefe del Departamento. Fue juramentado como jefe permanente en mayo pasado después de trabajar en forma provisional desde otoño de 2016.

“Cuando solo se registran siete homicidios, eso es significativo”, comentó Campbell, quien precisó que “cuando nos fijamos en siete homicidios y los comparamos con los casi 30 que tiene Hartford, y los 25 que tiene Bridgeport, es algo significativo para New Haven”.

Bridgeport este año tuvo al menos 25 homicidios, mientras que Hartford tiene al menos 29, según WFSB.

Bridgeport tuvo 10 en 2016 y Hartford tuvo 14.

Los hechos armados también han caído en New Haven. Generoso comentó que hubo 60 hechos armados no fatales este año, frente a los 66 del año pasado. Hubo aproximadamente 133 disparos denunciados a la policía, que también es menor que las cifras de 2016 (155 en total), agregó Generoso.

Un hecho armado reportado el jueves pasado probablemente superó el número a 61. La policía dijo que el incidente era un posible intento de robo.

“Pese a lo anterior, todavía es trágico que siete personas hayan muerto y que se hayan registrado 60 hechos armados”, precisó Generoso.

La caída en los hechos armados reportados llegó incluso después de que el Departamento de Policía triplicó su cobertura ShotSpotter el año pasado.

La herramienta que informa los disparos puede ser vital para la aplicación de la ley, ya que Generoso dijo que las personas no siempre reportan los disparos cuando los escuchan. La gente a menudo puede asumir que alguien más los ha llamado, agregó.

Cinco de los siete homicidios involucraron disparos; uno involucró un cuchillo y otro fue por estrangulamiento, explicó Generoso.

El homicidio por estrangulamiento fue un incidente de violencia doméstica, un problema que la alcaldesa Tony Harp tiene en su agenda para su tercer mandato.

El apuñalamiento fatal es el único homicidio que resulta en un arresto este año. Daniel Streit, de 33 años, fue arrestado y acusado de homicidio involuntario en primer grado en conexión con el apuñalamiento fatal de Keith Wylie, de 51 años.

Generoso agregó que el departamento está cerca de realizar arrestos por otros cinco homicidios.

Tanto Campbell como Generoso acreditaron las numerosas colaboraciones del Departamento de Policía con la comunidad, y principalmente programas como Project Longevity y reuniones diarias de inteligencia interdepartamental, ayudan a disminuir las tasas de criminalidad.

Project Longevity combina recursos locales, estatales y federales para reducir el crimen.

Pensando que han pasado más de seis años, 2011 sigue siendo el punto de referencia negativo con el que el Departamento se compara continuamente.

Generoso dijo que entre 2003 y 2012, la ciudad promedió 122 hechos armados al año.

“Si nos fijamos en 2011, tuvimos 133 hechos armados y 34 homicidios. Podrían ver lo que hemos hecho desde ese momento”, agregó.

“Todos los días, discutimos sobre la violencia y las formas de interrumpir esa violencia. Creo que eso mismo ha contribuido a las cifras que se vieron en 2017”, declaró Generoso.

Sin embargo, Project Longevity no solo ayuda a mantener bajas las tasas. Como Campbell señala, otras ciudades tienen ese programa.

“Lo que tenemos es que estamos en una posición única donde nos reunimos con miembros de la comunidad. Hay reuniones diarias con miembros de la comunidad, el clero y otros grupos. Cuando comienzas a hacer estas cosas juntas, haces que tu comunidad sea mucho más vibrante”, explicó Campbell.

El presidente del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de New Haven y jefe retirado de la policía, John DeCarlo, dijo que la policía de New Haven opera de manera diferente a otros departamentos en el Estado, lo que ha ayudado a mejorar las tasas de la ciudad.

DeCarlo apuntó que las tasas de criminalidad de New Haven siguen una tendencia nacional.