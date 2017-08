Ciudad establece nuevas políticas de inmigración

NEW ROCHELLE.- Los funcionarios municipales pusieron en marcha por primera vez nuevas prácticas políticas policiales sobre la aplicación de la ley de inmigración.

El administrador de la Ciudad, Chuck Strome, la asesora corporativa de la Junta de la Ciudad, Kathleen Gill, y los oficiales de policía de New Rochelle redactaron la política, la cual describe cómo el Departamento de Policía debe manejar los casos de las personas detenidas y que son requeridas por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La política escrita define lo que el Departamento ha practicado durante las últimas décadas, declaró Strome.

“Dada toda la atención que la cuestión ha generado en los últimos meses, el Departamento de Policía y los altos funcionarios consideraron que sería una buena idea poner en acción nuestra práctica lo más pronto posible”, expresó el funcionario.

La política, aprobada a principios de agosto, se implementó de inmediato. No requirió la aprobación del Ayuntamiento.

Bajo la política, la legislación municipal prohíbe al Departamento de Policía de New Rochelle investigar el estatus migratorio de un individuo a menos que sea necesario investigar la actividad criminal de esa persona.

Asimismo, concede a cualquier persona bajo custodia todas las protecciones constitucionales que le otorgan el estado de Nueva York y la Constitución de los Estados Unidos.

La nueva política, además, permite a la policía detener a una persona más allá del tiempo en que un individuo sería liberado de la custodia policial sólo si se le presentara una orden judicial que autorice su detención o si hay una causa probable de que la persona esté involucrada en actividades terroristas, ha sido condenada por un delito violento o grave, tiene cargos penales pendientes o tiene información relacionada con una investigación criminal en curso sin relación con el estatus migratorio de la persona detenida.

Además, permite al Departamento retener a un individuo por un máximo de 24 horas, excluyendo fines de semana y días feriados, cuando se presenta una retención sin orden judicial para proporcionarle al ICE tiempo suficiente para obtener una orden judicial bajo las mismas circunstancias que las enumeradas anteriormente.

La política de New Rochelle se implementó semanas después de que el Ayuntamiento de Rye firmó una legislación similar para hacer cumplir sus prácticas de inmigración.

Los nuevos códigos escritos en New Rochelle y Rye llegaron después de que los legisladores del condado de Westchester aprobaron la Immigrant Protection Act, que fue vetada rápidamente por el ejecutivo del Condado, Robert Astorino.

El proyecto de ley habría limitado la información que el Condado comparte con las autoridades federales de inmigración y la cantidad de policías que podrían pedirle a una persona su estatus de ciudadanía.