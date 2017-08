Cierran tres iglesias y edificios dejan de ser sagrados

PORT CHESTER.- Tres edificios de la iglesia católica fueron cerrados en Mount Vernon y en esta ciudad, y están siendo “desconsagrados”, por lo que desconoce lo que sucederá con estas estructuras.

Joseph Zwilling, portavoz de la Arquidiócesis Católica de Nueva York, declaró que “lo anterior significa es que estas iglesias ya no deben ser usadas para propósitos sacramentales”.

La “desconsagración” de las estructuras son parte de un plan plurianual que la arquidiócesis llama Making all things new (Hacer nuevas todas las cosas).

En respuesta a la disminución de asistencia y preocupaciones financieras, el plan comenzó en 2015 con las consolidaciones de las iglesias dentro de las parroquias.

“Acabamos de dar otro paso por ese camino”, precisó Zwilling.

En Mount Vernon, la Iglesia de Santa Úrsula, que se fusionó con la iglesia de San Pedro y San Pablo, está siendo “desconsagrada”, al igual que la Iglesia del Sagrado Corazón, que se fusionó con la de Nuestra Señora de la Victoria, según se informó.

Además, está siendo “desconsagrada” la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Port Chester, que se fusionó con la de Nuestra Señora de la Misericordia.

En total, la Arquidiócesis está “desconsagrando” 18 edificios de iglesias, tres de ellas en el condado de Westchester.

Zwilling explicó que no hay ninguna ceremonia involucrada para “desconsagrar” una iglesia, más allá de los decretos de consentimiento firmados por el cardenal Timothy Dolan.

Después de lo anterior, un equipo de la Archidiócesis quitará cualquier artículo sagrado o valioso y los transferirá al almacenaje para un posible uso futuro.

Los edificios mismos pueden ser utilizados para propósitos relacionados con la iglesia o, eventualmente, vendidos a terceros, en un proceso llamado alienation of church property (alienación de la propiedad de la iglesia).

Las parroquias individuales deciden si un edificio de la iglesia debe ser vendido después de que sea “desconsagrado”, aunque esa venta debe ser aprobada por la Archidiócesis, la Corte Suprema estatal y el papado en Roma.

Lo que sucederá con los 18 edificios que dejan de ser sagrados aún no se conoce, finalizaron las autoridades eclesiásticas.