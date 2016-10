En centros escolares de salud: Hispanos, los más beneficiados con servicios gratuitos

PORT CHESTER.- Alrededor del 95 por ciento de los estudiantes que atiende el School-Based Health Centers (SBHC) son de origen latino y se benefician porque sus padres que no pagan nada, informó Stacey Lagares, quien es Health Advocate del Open Door Family Medical Centers.

Lagares explicó a EL SOL News que la organización tiene una clínica dentro de cada escuela y sirve a las personas de bajos recursos con servicios gratuitos o a bajo costo.

El SBHC es un consultorio médico que brinda un amplio rango de cuidado médico primario asequible para los estudiantes de tal forma que reduce el número de ausencias por enfermedad, indicó.

Se conoció que los estudiantes reciben el examen físico completo y otro examen físico para participar en deportes, además de vacunas, cuidado de primeros auxilios, exámenes de laboratorio, educación sobre la salud, cuidado de enfermedad crónica (asma, diabetes y control de peso) y recetas médicas.

Comentó que a los estudiantes de las escuelas de Port Chester se les ofrece también el servicio de dentista gratis.

Lagares, que trabaja desde hace 9 años con la organización, considera que los estudiantes aprenden mejor cuando están sanos., ya que “una de las mejores maneras de mantener a los estudiantes saludables es brindarles servicios de salud confiables y de alta calidad en la escuela”.

La especialista consideró que el programa es bueno para las personas que no tienen seguro médico, pero también para aquellos que sí tienen cobertura porque ayuda a los padres a no perder un día de trabajo ya que los jóvenes son atendidos en la escuela. La información proporcionada por Open Door destaca que su misión es la de proveer un cuidado médico primario de alta calidad y servicios humanos a precios asequibles para la comunidad, particularmente para aquellos residentes de bajos ingresos y sub atendidos, así como para los que carecen de acceso al cuidado médico.

Explicó que los beneficios consisten en que no hay ningún gasto de bolsillo para los niños o sus padres, no hay ningún copago y todos los seguros se aceptan, además de que se atienden a las personas sin seguro.

Los estudiantes que no están inscritos en un SBHC pierden tres veces más tiempo de clases que los que están inscritos, declaró Lagares.

El personal conoce a los estudiantes y la cultura de la comunidad escolar y puede abordar temas de salud y bienestar de una manera anticipada y desde una perspectiva más íntima, finalizó la entrevistada.