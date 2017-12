STAMFORD.- La Navidad es la fiesta cristiana más importante del año, es una época de celebración e ilusión en la que se comparte la alegría y las familias se llenan de buenas intenciones para el Año Nuevo que está por comenzar.

Durante la Navidad, se disfruta de la compañía de familiares y amigos.

Por tal razón, EL SOL News quiso conocer cómo celebran la Navidad las familias hispanas en los Estados Unidos, si es igual a cómo se celebra en los países hispanos y cómo se están preparando para esta fiesta en la que se celebra el nacimiento del Niño Dios.

Familia Arenas

Pamela Arenas, de 36 años, compartió con EL SOL News cómo celebra la Navidad en familia.

“Como inmigrante de mi país natal Perú por más de 14 años y que no tengo mi familia conmigo aquí en los Estados Unidos, puedo decir que cuando se acerca la etapa más familiar y hogareña del año, que es la Navidad, me da mucha nostalgia y hasta melancolía. La gran diferencia de cómo se celebra en mi país y aquí es abismal”.

Arenas relató que “en Perú en Navidad toda la familia se reunía en la mesa para la Noche Buena cenando el tradicional pavo al horno, esperábamos la llegada del Niño Dios a la medianoche, se compartía en familia escuchando villancicos navideños con el olor del chocolate caliente y preparando los fuegos artificiales para dar la Buena Nueva del nacimiento de Jesús. Todos nos amanecíamos para abrir los regalos, luego saludábamos a los vecinos, dormíamos sólo 4 horas para poder comer en familia otra vez el famoso “recalentado” y seguir todos reunidos en la sala compartiendo en familia”.

La joven agregó que “se sentía el amor de hogar, de familia, mientras aquí en los Estados Unidos la Navidad es más fría. En los mismos hogares hispanos tal vez se cene juntos y los niños abren regalos pero no siento que celebre en sí que es de lo que se trata en realidad la Navidad, que es el “Nacimiento de Jesús”, del Niño Dios”. Aquí parece que importa más los regalos y los niños sólo hablan de “Santa Claus”. La Navidad es el Nacimiento del Niño Dios, de compartir en familia con o sin regalos. Que no se nos olvide eso, aun viviendo aquí, e inculquemos a las nuevas generaciones eso”.

Familia Molla

Vanessa Molla, de 32 años, de Perú, tiene 18 años de vivir en los Estados Unidos junto con su familia.

Expresó que “cuando estábamos allá, en Perú, vivíamos con nuestros abuelos, primos, éramos una familia muy unida. El 24 de diciembre nos alistábamos desde antes para celebrar la Navidad y hacíamos lo tradicional, armábamos un arbolito grande, todos colaborábamos, cocinamos y esperábamos hasta la media noche; estábamos afuera en las calles, veíamos los fuegos pirotécnicos, con fiesta en casa, con música alegre bailando, cantábamos villancicos y había más emoción. Tomábamos chocolates y para el Año Nuevo comíamos las 12 uvas, era más emocionante”.

Vanessa relató que vino a los Estados Unidos cuando tenía 14 años. Cuando llegó con su familia a los Estados Unidos su primera Navidad, en 1999, la pasó en New Jersey porque su familia vivía allá, luego se mudaron a Port Chester, después a Greenwich y en la actualidad vive en Stamford.

“Fue una Navidad dura porque fue muy diferente a lo que vivíamos en Perú, sin embargo, siempre mantuvimos la unión familiar”, agregó Vanessa.

“En Perú había más alegría, aquí es más tranquilo, hay más silencio, y se vive como una fecha más. En los Estados Unidos es más difícil conocer a los vecinos y no hay esa convivencia que se vive en nuestros países. Aquí en familia cenamos, esperamos las 12:00 de la noche, nos damos el abrazo, pero no es lo mismo, no se vive con el mismo fervor que en Perú”, comentó.

“Mi esposo es polaco y en Navidad a las 12:00 de la noche lo acompaño a la ‘misa de gallo’ porque ellos tienen esa costumbre”.

“Para el estadounidense si no hay nieve no hay navidad, pero para nosotros los latinos la nieve nos impide salir, no nos gusta, aunque aquí vienen amigos y familiares y la pasamos unidos”.

Familia Gerwell

Nadia Gerwell, de 42 años, relató a este semanario que “el ambiente es muy diferente, en Ecuador en la cena navideña se hace relleno, pavo, pollo, chocolate caliente, pan dulce, y hace calor, en cambio en los Estados Unidos hace frío y el ambiente es más calmado”.

La hispana relató que “yo nací en los Estados Unidos pero viví algunos años en Ecuador desde que tenía 13 años, y las costumbres en esta época son muy distintas. Tengo varios familiares allá. Mi papa está aquí, mi madre y una hermana están allá y el resto de mi familia está aquí, sin embargo, siempre estamos en comunicación para esta época”.

Gerwell manifestó que “en Ecuador el tiempo es caliente, la gente puede salir a las calles, a las playas, allá queman el Año Viejo, y aquí no se puede hacer eso, aparte de que está prohibido hace mucho frio para salir. En Ecuador es más festivo y aquí es más comercial, se piensa más en los regalos que en convivir con la familia”.

Agregó que “los hispanos celebramos la Noche Buena, cenamos a las 12:00 de la medianoche pero los estadounidenses lo hacen más temprano, porque ellos celebran más el 25 de diciembre. El 24 de diciembre usualmente cocinamos algo liviano como aperitivos, en cambio en Ecuador hacíamos las verdaderas cenas navideñas, aunque el 25 cocino jamón, pollo o cerdo”.

Gerwell reveló que “este año no cocinaré porque me haré una cirugía y estaré en cama, pero los niños sí van a disfrutar porque vendrá mi familia y la pasaremos juntos. Recibimos la visita de unas tías que les traen regalo, la Navidad es para los niños”.