Ayuda gratuita para dreamers con sus solicitudes de DACA

NUEVA YORK.- ¿Necesita ayuda con su solicitud de renovación de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)? ¿Quiere hablar con un abogado de manera gratuita sobre si califica para un estatus migratorio más permanente? Los dreamers o soñadores pueden obtener servicios gratuitos disponibles en Ciudad de Nueva York, el condado de Westchester y en todo el estado de Nueva York.

DACA es el programa que protege a los inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos antes de los cumplir los16 años.

Con DACA, un inmigrante indocumentado puede trabajar y tener una protección limitada contra la deportación.

“Si usted tiene DACA y su tarjeta de autorización de empleo expira el 5 de marzo de 2018 o antes, usted puede obtener una extensión de dos años. Debe presentar su solicitud antes del 5 de octubre”, manifestaron las organizaciones pro inmigrantes del estado de Nueva York.

Aunque el Department of Homeland Security (DHS) está considerando extender el plazo, lo mejor es iniciar el proceso tan pronto como sea posible. Si usted tiene DACA, pero no califica para solicitar una extensión, su DACA es bueno hasta que su tarjeta expire”, manifestaron los defensores de los inmigrantes.

En la ciudad de Nueva York, puede obtener ayuda gratuita de CUNY Citizenship Now! llamando al 646) 664-9400.

Para obtener ayuda de la Mayor’s Office for Immigrant Affairs, pueden llamar al 311 y decir “ActionNYC”.

Para obtener una lista de eventos de servicio gratuito en todo el estado de Nueva York, incluyendo la ciudad de Nueva York, visite el sitio web de la New York Immigration Coalition en thenyic.org/DACA o llamar a la Office of New Americans del Estado de Nueva York al 800-566-7636.

Asimismo, el Hunter College abre los brazos gratuitamente a los soñadores que solicitan exenciones.

Para ayuda fuera del estado de Nueva York, pueden ingresar al directorio legal de la Immigration Advocates Network en la web www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory.

La tarifa que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) cobra para la renovación de DACA es de 495 dólares. Para encontrar ayuda gratuita para pagar la cuota, busque en línea DACA fee grants o DACA fee scholarships.

¿Qué sucede si su DACA expira el 6 de marzo o después? Bajo la actual política del Department of Homeland Security, se perderá el estatus de DACA, sin embargo,

Existe la esperanza de que el presidente Donald Trump ordenará otra ampliación del DACA o el Congreso aprobará una legislación que extienda la Acción Diferida, finalizaron los defensores de los inmigrantes.