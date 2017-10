“Hemos avanzado mucho en estos últimos cuatro años”: David Martin

STAMFORD.- El actual alcalde David Martin manifestó que la Ciudad ha realizado avances significativos en los últimos cuatro años y compartió sus proyectos en caso de ser reelecto en el cargo en las elecciones que se celebrarán el martes 7 de noviembre.

En una entrevista a EL SOL News, al referirse a los proyectos que ha realizado durante su mandato, Martin declaró que “será una continuación de los primeros cuatro años, que fueron un éxito pero también es cierto que estamos envueltos en lidiar con más problemas porque Stamford ya no es una ciudad pequeña, más bien es una de las más grandes ciudades de Connecticut. Cuando tome el cargo de Alcalde encontré una docena de grandes problemas que tenían que ser resueltos inmediatamente. Una vez resueltos estos pasamos a solventar otros asuntos necesarios de la Ciudad”.

Martin reveló que “una de mis prioridades será asegurar que la Ciudad tenga integridad financiera, es decir, ahorros, presupuestos, evitar crisis financieras y otro de mis propósitos es proteger y servir a cada elemento de esta comunidad diversa con políticas, mantenernos como una ‘ciudad santuario’, atender a todas las personas, independientemente de su origen étnico, religión o antecedentes”

El Alcalde indicó que buscará mantener el apoyo a Building One Community (antes Neighbors Link Stamford), una organización primaria que defiende a la comunidad inmigrante en Stamford y asiste con problemas legales y traducciones.

En cuanto a la relación entre la comunidad y la policía, Martin expresó que “independientemente del acento o el color, la policía no podrá aprovecharse bajo ninguna circunstancia de pedir el nombre de la persona, de modo que pueda ser procesado por el Departamento de Inmigración. Desea que siempre exista la seguridad y una buena relación para todos los miembros de nuestra comunidad. La policía trabaja para mí, no para Donald Trump”.

Al preguntarle cómo encuentra Stamford en la actualidad en relación con el comienzo de su primer mandato, Martin comentó que “las escuelas se encontraban con sobrepoblación sin ningún planes para solucionar el problema y para solventarlo compramos una propiedad donde se está construyendo una nueva escuela con fondos de diferentes barrios locales”.

Asimismo, indicó que “el Departamento de policía estaba lleno de asbesto, desactualizado y necesitaba renovación. El Estado le dijo al Departamento que se mudara del edificio. Ahora, estamos construyendo una nueva estación de policía con todos los estándares modernos”.

Martin precisó que uno de los problemas que se resolvió, fue el enfrentamiento entre los bomberos y la Ciudad también, donde “el problema se resolvió con bajo nuestra administración”

Otra diferencia que Martin citó es que las calles no estaban siendo atendidas adecuadamente con la pavimentación de caminos y las funciones de los semáforos públicos para reducir el tráfico, ahora, el problema se ha estado solventando poco a poco con el proyecto de sincronización de tráfico.

El Alcalde recordó que las finanzas de la Ciudad estaban en peligro, ya que estaba cobrando demasiada deuda, similar a Hartford.

“Revertimos esto y ahora, en lugar de encaminarnos hacia la bancarrota, somos financieramente estables”, añadió el funcionario.

En cuanto a los negocios en la Ciudad, Martin aseguró que “Stamford si ha aumentado en negocios pero hay demasiados edificios de oficinas con espacio vacante. Deseamos atraer más negocios a estos espacios que proporcionarán más empleos”.

A la pregunta de cómo describe el crimen en Stamford en la actualidad, el Alcalde precisó que “somos la ciudad más segura de toda el área de Nueva Inglaterra. Más segura que hace 10 o 15 años”.

Añadió que “la violencia reciente con armas en Stamford fue desafiada con cino programas diferentes como las cámaras de vigilancia, los programas de gimnasio abierto en la noche en el área de West Side, la implementación de un programa que se enfoca en los jóvenes con problemas y con una historia violenta. Este programa ofrecía recompensas si se entregaban armas de fuego o información para rastrear un arma ilegal”.

Martin declaró que “si eres un inmigrante indocumentado no tengas miedo de denunciar un delito o una ofensa grave que te haya sucedido. Los criminales a veces apuntan a los latinos porque creen que sus crímenes no serán denunciados. Pero estás protegido en Stamford, puedes ir a Building One Community, un lugar donde los inmigrantes pueden desarrollarse y recibir la ayuda que necesitan”.

Martin destacó que la Ciudad otorga fondos para los programas de música como Project Music, que tiene niños inmigrantes y niños de color desde el primer grado e Intake, donde los instrumentos nativos se utilizan para educar a los niños y a veces dan conciertos.

Según el funcionario, las antiguas autoridades municipales no tenían ningún tipo de financiación para estos programas de música.

El funcionario reveló que en caso de no haber sido Alcalde sino un residente común de la Ciudad, le gustaría ver más programas de música efectivos y avances en la librería pública.

Martin explicó que Starfish es programa de enriquecimiento y de mentores que dura 10 años, empezando por el grado 2 ó 3 para que jóvenes puedan ir a la universidad. Este programa comenzó como un proyecto privado con su esposa. Es autofinanciado y también recibe donaciones que ayudan a ejecutarlo.

Martin considera que todos los que tienen la capacidad deberían tener la oportunidad de cursar los estudios superiores.

Recordó que fundó “estrellas de mar” para el futuro de los niños que desean avanzar. Consideró en un futuro mejor para quienes lo persiguen.

Acerca del bulliyng que existe en las escuelas públicas, Martin comparo este tema con lo que está sucediendo en la política (mentiras negativas que lastiman las imágenes de los demás).

Reconoció que el presidente Donald Trump es un “Bully” y admitió que no es un buen ejemplo para los estudiantes y adultos de la nación

Expuso que Stamfor busca que haya igualdad de oportunidades para todos en la comunidad altamente diversa. Consideró que “podemos mejorar como una comunidad diversa en lugar de una comunidad homogénea. Mientras es un trabajo duro, pienso que podemos hacerlo”.

Martin comentó que se enfrenta al hecho de que la Ciudad podría estar endeudada y financieramente defectuosa y por esa razón no reducirá los impuestos porque el estado financiero de la Ciudad es importante para el futuro.

“No pretendamos que reducir los impuestos no hará daño a la Ciudad y le pido a la comunidad que reconozca esta realidad y no espere que los taxes (impuestos) bajen solo porque unos lo piden”, agregó.

“Mientras usted desee vivir una vida honesta y ganarse la vida honestamente para su familia, bienvenido en la ciudad de Stamford”, finalizó Martin.