Aumenta salario promedio de trabajadores después de ocho años

HARTFORD.- Los trabajadores de Connecticut, Nueva York y de todo el país finalmente recibió un aumento de salario después de ocho años de estancamiento de los ingresos.

De acuerdo con la U.S. Census Bureau, el ingreso típico de los hogares en los Estados Unidos aumentó un 5.2 por ciento en 2015 a 56 mil 516 dólares anuales en promedio.

Incluso con la ganancia, el nuevo salario promedio se mantiene por debajo del ingreso medio por hogar de 57 mil 423 registrado en 2007, cuando comenzó la Gran Recesión.

El promedio es el punto en el que la mitad de los hogares se encuentra por debajo de la media y la otra mitad por encima, explicó el U.S. Census Bureau.

Aun así, el informe anual del gobierno sobre los ingresos y la pobreza representa una economía que finalmente está empezando a beneficiar a un mayor número de estadounidenses, aproximadamente seis años después de que la recuperación comenzó.

Los ingresos de la clase media habían mejorado muy poco desde que la recesión terminó en 2009, aun cuando la tasa de desempleo cayó y las contrataciones aumentaron.

Trudi Renwick, jefe de la división auxiliar del Censo, declaró que es uno de los mayores incrementos a la mediana de los ingresos recolectados en todas las regiones de los Estados Unidos, a través de todos los grupos de edad y para la mayoría de los grupos étnicos y raciales.

Las cifras también podrían afectar la campaña presidencial. El ingreso medio por hogar es ahora más alto que en 2009, cuando el presidente Barack Obama asumió el cargo. Tuvieron que pasar seis años para llegar a ese punto, una tendencia que probablemente ha contribuido a las candidaturas de Donald Trump y el ex senador Bernie Sanders, un independiente que hizo campaña por la nominación demócrata.

Pero el promedio sigue estando un 2.4 por ciento por debajo del máximo alcanzado en 1999, cuando era de 57 mil 909 dólares.

La proporción de los trabajadores en cuanto a la pobreza también se redujo drásticamente el año pasado, a 13.5 por ciento desde casi el 14.8 por ciento registrado en años anteriores. Esa es la mayor caída en la pobreza desde 1999. Hubo 43.1 millones de personas en la pobreza el año pasado, 3.5 millones menos que en 2014, destacó el U.S. Census Bureau.

Los aumentos de los ingresos y la disminución de la pobreza reflejan aumentos en curso en el mercado de trabajo, declaró Renwick.

Cerca de 2.4 millones de estadounidenses encontraron empleos a tiempo completo, durante todo el año 2015.

Los estadounidenses también están propensos a beneficiarse de un aumento de puestos de trabajo de ingresos medios. Muchos de los puestos de trabajo creados en los primeros años de la recuperación han sido mal pagados en varios sectores, como restaurantes de comida rápida y tiendas al por menor.

Pero de acuerdo con un informe del Federal Reserve Bank of New York, en 2014 y 2015 el crecimiento de los puestos de trabajo de ingresos medios en sectores como el transporte y la construcción superó las ganancias de los empleos de baja paga y mejor pagados en el área.

Los trabajadores más pobres vieron un incremento mayor de ingresos, debido a los aumentos generalizados en el salario mínimo y a la subida de la competencia por los puestos de trabajo con salarios bajos.

Los ingresos para el 10 por ciento de los hogares más pobres aumentó un 7.9 por ciento, mientras que para el 10 por ciento de los más ricos creció apenas un 2.9 por ciento, situación que redujo la brecha entre los dos grupos por una de las cantidades más grandes de la historia.

El informe de censo también mostró que el número de personas sin seguro médico continuó disminuyendo, mientras las familias aprovechan la ley de salud del presidente Barack Obama.

La proporción de personas en los Estados Unidos sin seguro durante todo el año pasado fue de 9.1 por ciento o 29 millones de personas.

En comparación con 2014, casi 4 millones de personas obtuvieron cobertura durante el 2015. La proporción de la población sin seguro en 2014 fue de 10.4 por ciento o 33 millones de personas.

El informe también encontró que las mujeres ganaban en promedio el 80 por ciento de los ingresos de los hombres en 2015, una ligera mejora del 79 por ciento con respecto al año anterior, finalizó el informe.