Aumenta población de adultos mayores en NY

NUEVA YORK.- De la manera en que las cosas están evolucionando, el estado de Nueva York pronto podría llamarse Old York.

La comunidad del Empire State está envejeciendo rápidamente, tanto así que el Estado tiene la cuarta población de más edad de la nación, con 3.7 millones de personas de 60 años o más, detrás de California, Florida y Texas.

Para el 2030, 5.2 millones de personas en el Estado tendrán 60 años o más, de acuerdo con la Office for the Aging.

De ese grupo, 1.81 millones de neoyorquinos tendrán 75 años o más.

Eso significa que el número de adultos mayores de Nueva York aumentará a uno de cada cuatro (25 por ciento).

En 2015, había 14 condados de 62 en el Estado donde al menos el 25 por ciento de la población tenía 60 años o más, incluyendo Westchester.

Para el 2025, habrá 51 condados con al menos el 25 por ciento de la población de 60 años o más, explicó el estudio.

Una de las razones por las que la población de Nueva York está siendo proporcionalmente mayor es debido a una población estancada, causada por una baja tasa de natalidad y un fracaso para atraer y retener a jóvenes y familias, aseguraron los expertos.

La población del Estado cayó en 50 mil el año pasado, y ahora es de 19.75 millones, mientras el número de adultos mayores aumentó como parte de una tendencia nacional, revelaron los datos del censo.

“El problema no es de dónde provienen los ancianos, sino donde los jóvenes van. Las economías del norte y del suburbio están fallando en retener a los jóvenes y atraer gente nueva”, declaró E.J. McMahon, del Empire Center for Public Policy.

“Hay algunos condados del norte del país donde más personas están muriendo que naciendo. Lo que te queda es una población estancada, y la generación del baby-boom (aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial) se hace vieja”, declaró McMahon.

Algunos condados están perdiendo la población y envejeciendo, indicó el estudio.

El condado de Erie, que incluye a Buffalo, verá su población caer de 907 mil 99 a 873 mil 256 hacia 2030, proyecto estatal de datos del Condado, continuando una decena de decadencia en ese lugar, agregó el informe.

Pero Erie también tendrá 42 mil personas con más de 60 años, aumentando de 212 mil 543 a 254 mil 653 en 2030.

Los condados de Niagara y Oneida enfrentan cambios similares.

La ciudad de Nueva York, que típicamente atrae a una afluencia de inmigrantes y graduados universitarios en busca de empleo, no es inmune a la tendencia.

Su población de ancianos aumentará a un ritmo mayor, una subida de casi 400 mil en 2030, llegando a 1.93 millones, mientras que su población de menores de 18 años incrementará en un 150 mil más modesto, también a 1.93 millones.

Habrá casi tantas personas mayores de 60 años como menores de 18 años, según el reporte.

La administración del gobernador Andrew Cuomo está trabajando con las ciudades individuales para redactar políticas amigables con la edad para servir en el Estado, incluyendo un aumento de personas con discapacidades y aquellos que necesitan atención de enfermería.

“Con las tasas de natalidad bajando y la emigración de las personas más jóvenes, la población de los condados se hará vieja y tenemos que responder a eso”, precisó Greg Olsen, director de la Office for the Aging.

Un informe de la agencia indicó que el objetivo es retener a los adultos más jóvenes y mayores por igual.

Los neoyorquinos más saludables y productivos benefician a Nueva York, que representa el 63 por ciento de todos los ingresos personales generados en el estado, finalizó el informe.