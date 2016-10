Auguran alta tasa de ausentismo en elecciones presidenciales

HARTFORD.- Los votantes de Connecticut podrían no salir a las urnas por una serie de razones como la programación, no sentirse informado o la apatía.

El sitio web WalletHub recientemente realizó una investigación para saber qué estados tenían los votantes más y menos potentes para las elecciones presidenciales.

Se considera Estado más o menos potente aquel que elige a un candidato pero sus puntos electorales, aunque sumen en el conteo final, pueden no ser decisivos a la hora de elegir al Presidente de los Estados Unidos, debido a su tasa de ausentismo.

Las conclusiones de los autores del estudio señalaron que Connecticut es uno de los estados que podría tener una alta tasa de ausentismo en las elecciones presidenciales el martes 8 de noviembre.

Connecticut se sitúa en la parte final de los diez menos estados con los votantes menos poderosos, al ubicarse en el puesto 42.

Connecticut, que cuentan con siete votos electorales, ha elegido al candidato demócrata en seis de las últimas 10 elecciones presidenciales.

La última vez que el Estado votó por un candidato republicano fue en 1988, al elegir al ex presidente George Bush.

Debido a esta previsibilidad, WalletHub indicó que es seguro decir que los votantes del Estado no serán tan potentes para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos.

“En una elección presidencial, el poder de los votantes varía ampliamente según el Estado a medida que todos los votos son contados teóricamente igual (es decir que un voto equivale a una persona), sin embargo, se prevé que en Connecticut el ausentismo tendrá una tasa más alta en relación con los procesos pasados por lo que su voto puede ser no decisivo para los demócratas”, explicaron los autores del estudio.

En la web 270towin.com, que compila las elecciones presidenciales y la historia del voto electoral, ve a Connecticut decidirse por el candidato demócrata, en este caso, Hillary Clinton.

En una reciente encuesta de la Universidad de Emerson, el sitio muestra el apoyo para la candidata Clinton, con un 50 por ciento, mientras que al candidato republicano, Donald Trump, apenas tiene un 35 por ciento en la intención de voto.

La fecha límite para registrarse para votar en línea o por correo en Connecticut es el 1º de noviembre. Además puede inscribirse en persona el día de las elecciones el 8 de noviembre.

Los estados menos poderosos o no decisivos para el partido que gane, de acuerdo con WalletHub son California, Maryland y Washington DC, mientras que los más poderosos son Arizona, Iowa, y Alaska, finalizaron los autores del estudio.