Asamblea estatal aprueba plan universal de atención médica

ALBANY.- En medio de la discusión sobre el financiamiento de la asistencia sanitaria nacional, la Asamblea estatal de Nueva York aprobó esta semana la legislación que ofrecería cobertura a todos los neoyorquinos bajo un sistema universal de un solo pagador.

El plan, conocido como New York Health, establecería un sistema universal de atención médica en todo el Estado que ampliaría la cobertura para incluir a todas las personas sin importar su edad, ingreso o condición preexistente.

Además, proporcionaría la atención para los pacientes hospitalizados y ambulatorios, atención primaria y preventiva, de maternidad, costos de medicamentos recetados, pruebas de laboratorio, cuidados de rehabilitación y atención dental, de visión y auditiva.

El proyecto de ley, que ha sido aprobado tres veces por la Asamblea en el pasado, busca superar la barrera del Senado estatal, que es controlado por los republicanos.

El patrocinador del proyecto de ley, el presidente del Comité de Salud de la Asamblea, Richard Gottfried, expresó que el apoyo está creciendo en el Senado para aprobar el plan y confía en que será respaldado.

Si es aprobado por el Senado, la cobertura financiada con fondos públicos no incluirá restricciones de red, deducibles o copagos.

En lugar de la estructura regresiva de altas primas, copagos y deducibles, la financiación se basaría en un sistema de contribución 80/20 (patrono y empleado, respectivamente).

Además, el financiamiento estatal se combinaría con los fondos federales que actualmente reciben Medicare, Medicaid y Child Health Plus.

El Estado también buscaría exenciones federales que permitirán a Nueva York doblar completamente esos programas en el plan New York Health.

De acuerdo con los defensores, el plan también sería especialmente beneficioso para las pequeñas empresas. Ellas ya no tendrían que competir con los grandes competidores corporativos, que pueden ofrecer más fácilmente la atención médica a los empleados, declaró la asambleísta de Westchester, Shelley Mayer, una copatrocinadora del proyecto.

“Con tanta incertidumbre del gobierno federal con respecto al futuro de la atención médica, la posibilidad de que millones de neoyorquinos pierdan su cobertura de atención médica se ha convertido en una preocupación muy real”, comentó Mayer.

“La presión ahora está en los republicanos y sus aliados en el Senado estatal de Nueva York para levantarse al desafío y para cubrir las necesidades en el cuidado de salud de los neoyorkinos”, agregó la asambleísta.

Mayer destacó que el plan ha recibido el aval de numerosas organizaciones, entre ellas la NYS Academy of Family Physicians, NYS American Academy of Pediatrics, NYS Nurses Association y la Community Health Care Association of NYS.

El proyecto de ley ahora pasará al Senado estatal para su consideración.