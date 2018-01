Arrestan a gerente de restaurant por muerte a tiros de cocinero

El fatal incidente sucedió supuestamente por malas críticas de alimentos

MANCHESTER.- El gerente de un restaurante de comida rápida en Hartford, fue arrestado cuando, según las autoridades, en un ataque de ira repentina, disparó y mató a un cocinero por críticas negativas a los alimentos.

James Goolsby, de 28 años, fue arrestado y acusado del asesinato de Norris Jackson, el cocinero, después de una acalorada discusión en Bonchon Chicken en Manchester. El implicado fue detenido en el lugar bajo una fianza de un millón de dólares.

La novia de Goolsby, Leanne Robitaille, de 23 años, que también trabajaba en el restaurante, se entregó a las autoridades y fue acusada de obstrucción de la justicia y se encuentra detenida bajo fianza una fianza de 100 mil dólares.

Un empleado le dijo a la policía que Goolsby disparó a Jackson durante una acalorada discusión, después de que el restaurante abriera alrededor de las 11:45 de la mañana, en la Plaza en Buckland Hills. De acuerdo con las autoridades, los comentarios del restaurante fueron mixtos, con muchas críticas positivas y varias críticas negativas.

De acuerdo con la orden de arresto, un empleado dijo haber escuchado una discusión y luego escuchó a Jackson gritar: Yes, do that sh-t again! (“¡Sí, haz eso otra vez!”) y cuando miró por encima, vio el brazo de Goolsby extendido y something black in his hand (“algo negro en su mano”).

El testigo dijo que escuchó varios sonidos de disparos, luego vio a Jackson tambalearse y colapsar. Jackson, de 36 años, recibió cuatro disparos.

Una de las balas cortó una arteria en su cuello. El padre de siete hijos fue declarado muerto en el Hospital de Hartford el domingo pasado. Después del hecho armado, Goolsby y Robitaille huyeron furtivamente de la escena en su Mazda 3.

Despues de huir, la pareja eventualmente se presentó en la casa de su padrastro en East Hartford, según la policía. El padrastro dijo que Goolsby le había confesado que había disparado contra un compañero de trabajo que siempre le había faltado el respeto a él y a su novia.

Goolsby también le dijo a su hermano que le había disparado a un compañero de trabajo por faltas al respeto. El implicado estaba llorando y dijo que había arruinado su vida, declaró el hermano de Goolsby a la policía. Goolsby finalmente fue arrestado en la casa.

La madre de Jackson, Barbara Turner, manifestó que su hijo solo había estado trabajando en el establecimiento desde el verano.

En las publicaciones de Facebook, Jackson había expresado su frustración con su trabajo como cocinero en el restauranteBonchon Chicken. Una foto con fecha del 15 de noviembre lo muestra levantando un dedo medio mientras trabaja en una parrilla y una estación de freidora.

Mientras Jackson estaba siendo tratado de sus heridas en el Hospital de Hartford, antes de morir permitió a los cirujanos tomar sus órganos y usarlos para trasplantes que salvan vidas. El riñón derecho de Jackson fue donado a un hombre de 49 años, finalizaron las autoridades.