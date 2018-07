Arrestan a 30 defensores de los inmigrantes en plena protesta

Los activistas exigieron que cese el enjaulamiento de inmigrantes en frontera

HARTFORD.- Cientos de personas protestaron frente a la oficina del U.S Inmigration & Customs Enforcement (ICE) para exigir que las autoridades de inmigración dejen de enjaular a los inmigrantes de Connecticut y separar a las familias todos los días.

De acuerdo con los defensores, el ICE encarcela injustamente a los inmigrantes mientras esperan una decisión sobre su estado migratorio, algo que es un asunto civil, no criminal.

Más de 30 personas fueron arrestadas por la policía de Hartford frente al edificio federal mientras participaban en la protesta llamada Abolish ICE.

La comunidad inmigrante, junto con muchas organizaciones, se tomaron el frente del edificio portando letreros, pancartas y entonando cánticos durante varias horas.

La protesta marcó un día en que el gobierno federal está construyendo un nuevo campamento para alojar a 47 mil inmigrantes indefinidamente bajo la política de “cero tolerancia” de Trump.

Esta semana, también se espera que el gobierno federal aumente la criminalización masiva de migrantes en la frontera mediante la expansión de la Operation Streamline, manifestaron los defensores.

Las organizaciones en la protesta representan una amplia sección de comunidades, incluyendo la Connecticut Immigrant Rights Alliance (CIRA), las familias directamente impactadas por las deportaciones, Local Clergy, Connecticut Students for a Dream, Connecticut Bail Fund, Hartford Deportation Defense, Make the Road CT, Unidad Latina en Accion (ULA), Planned Parenthood Votes!, ACLU of CT, Action Together CT, Women’s March CT, Council on American Islamic Relations (CAIR-CT), Windham Immigrant Rights Coalition (WIRC), Shoreline Indivisible y Fairfield County Indivisible.

Alicia Strong, directora ejecutiva de CAIR-CT manifestó a EL SOL News que “en las últimas semanas, las injusticias cometidas a través del ICE han atraído la atención nacional. Sin embargo, desde el inicio de la institución, el ICE ha criminalizado a los inmigrantes. Es nuestro deber moral oponernos a cualquier organización que sistemáticamente apunta a poblaciones vulnerables”.

Por su parte, Patricia Rosas, una residente de New Britain y miembro de la organización Hartford Deportation Defense, comentó que “esta lucha no es de hoy, hace muchos años que venimos luchando para conseguir cosas. Hay que luchar para que nos den algo permanente, que no tengamos que estar con esta angustia, con este miedo. Si hemos luchado por venir a este país para mejorar y ofrecerles un futuro mejor a nuestros hijos, no hay ningún problema criminal como nos tienen catalogados. Este es el momento en que la gente salga y alce su voz. Llegó el momento en que nos van el miedo”.

Sonia Hernández, líder de Make the Road CT (MRCT) de “Madres en Acción”, indicó que “quiero incitarlos a que hablemos, y tomemos acción. Que no nos quedemos callados, que defendamos nuestros derechos y dignidad, que el ICE y esta Administración no nos intimiden a nosotros mismos, que tenemos la lucha, no solo por nosotros, también por nuestra familia y comunidad. Por qué un pueblo unido jamás será vencido”.

Vania Galicia, estudiante indocumentada universitaria y miembro de Windham Immigrant Rights Coalition (WIRC), precisó que “no cambiaré mi seguridad por la seguridad de mi familia y mi comunidad. Exijo una solución permanente para el camino hacia la ciudadanía que no criminalice a nuestra comunidad”.

El reverendo Kent Siladi, ministro de la CT Conference Minister United Church of Christ, señaló que “sigo a Jesús, un inmigrante y un refugiado cuya misión era llevar buenas nuevas a los pobres, liberar a los cautivos, hacer ver a los ciegos y dejar que los oprimidos se vayan libres. Como cristianos, estamos llamados a amar a nuestro prójimo. La Biblia no deja dudas al llamarnos a recibir extranjeros y extraños en nuestra tierra, y a amarlos como a nosotros mismos. Nuestras políticas de inmigración actuales son injustas y violan los compromisos básicos de tradiciones de fe que se centran en la dignidad y el valor de todas las personas”.

Najely Clavijo, líder indocumentado de CT Students for a Dream de Danbury aseguró que “quiero que mi voz sea escuchada por las personas que están en contra de nosotros. Me levanto todos los días y me despido de las personas que amo porque no sé si ese será el día en que serán arrestados por ICE y deportados. Este es un miedo que yo y muchos otros sentimos todos los días. Esta será nuestra realidad hasta que se elimine el ICE, por lo que exijo que nuestros líderes tomen medidas para proteger a nuestras comunidades ahora”.

David McGuire, director ejecutivo de la ACLU of Connecticut, apuntó que “Connecticut puede y debe defenderse para mantener a las familias libres y juntas. Ya es hora de desmantelar la deportación y las máquinas de encarcelamiento masivo que destruyen vidas y traicionan la igualdad, la justicia y la libertad. Tenemos un mensaje para la administración Trump y para todos los políticos que preferirían arrastrar a Connecticut de regreso a las políticas de encarcelamiento masivo fallido de la década de 1980 en lugar de avanzar hacia la justicia: usted vive en los Estados Unidos, no en otro lugar”.