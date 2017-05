Arrestan a 19 durante protesta para frenar deportación de hispano

HARTFORD.- Un total de 19 manifestantes fueron arrestados el martes pasado durante una manifestación en apoyo del hispano Luis Barrios, un padre indocumentado de cuatro hijos de Derby, que está programado para ser deportado esta semana bajo las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Una multitud de unas 100 personas se reunió afuera del Abraham A. Ribicoff Federal Building en la Main Street y señalaron que era inhumano deportar a Barrios, que no tiene antecedentes penales.

Barrios, quien trabajaba en el área de saneamiento, huyó de la violencia en Guatemala en 1992 y según los defensores el hispano y su familia debería de recibir asilo.

Los manifestantes se reunieron alrededor del mediodía y algunos comenzaron a bloquear el acceso al edificio federal de inmigración en Connecticut.

La mayoría de los protestantes sostenía carteles en apoyo de Barrios y gritaba: “¡Que Luis se quede!” y “¡Ni una deportación más!”

La policía advirtió a los manifestantes que serían arrestados si seguían bloqueando el acceso al edificio, y hablaron con los organizadores, pero después de aproximadamente una hora, los oficiales comenzaron a hacer los arrestos.

El jefe adjunto de la policía de Hartford, Brian Foley, declaró que los manifestantes, que bloquearon la entrada al edificio, se enfrentan a cargos de violación criminal y conducta desordenada.

La manifestación, que duró unas dos horas, atrajo a una multitud de espectadores que incluían a inmigrantes que tenían citas en el edificio para sus trámites de inmigración pero no pudieron entrar, ya que la entrada estaba bloqueada.

El personal de seguridad del edificio había cerrado las puertas después de que los manifestantes se tomaron la entrada de la oficina federal.

La abogada de Barrios, Erin O’Neil-Baker, explicó que no recibió ninguna respuesta a una petición presentada el 17 de abril para reabrir su caso.

Los senadores Richard Blumenthal y Chris Murphy enviaron esta semana cartas al gobierno de Trump pidiendo que a Barrios que se le conceda un indulto.

La representante Rosa DeLauro, cuyo distrito incluye a Derby, envió una carta similar la semana pasada.

En primera instancia, Barrios fue ordenado para ser deportado en 1998, cuando, después de solicitar el asilo, no se presentó a una audiencia.

Regresó al radar de las autoridades de inmigración en 2011 cuando fue detenido por la policía estatal por una luz trasera rota de su vehículo y fue entregado a agentes federales.

Pero a Barrios se le concedió una suspensión de la deportación que se ha ido renovando cada año hasta ahora.

La diferencia, según su abogado y partidarios, es una nueva administración presidencial liderada por Trump, quien ha prometido reprimir la inmigración indocumentada.

Barrios está buscando una nueva solicitud de asilo, pero hasta ahora no ha tenido éxito en obtener una audiencia.

En los documentos judiciales, Barrios explicó cómo la familia de su esposa ha sido blanco de violencia en el país centroamericano y dijo que teme por su vida si regresa.

En un video publicado en Facebook, Barrios rogó al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) que lo dejara quedarse y concederle una audiencia, pidiendo “otra oportunidad”.

El hispano declaró en el video que “no soy una persona peligrosa. Mis hijos no son niños peligrosos”.

O’Neil-Baker precisó que Barrios y su familia se han visto asombrados por el apoyo que han recibido y espera que una decisión de última hora le permita permanecer en el país.

En 2011, Barrios estaba preparado para abordar un vuelo a Guatemala cuando se enteró de que se había concedido una estancia. Pero su familia está “preparándose para lo peor”, comentó la abogada.

Se conoció que Barrios tiene un boleto listo para abordar un vuelo temprano desde el aeropuerto John Kennedy.