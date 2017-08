Anuncian creación de Oficina de Asuntos de Inmigración

WHITE PLAINS.- El fiscal del distrito de Westchester, Anthony Scarpino, anunció la creación de la Office of Immigrant Affairs (Oficina de Asuntos de Inmigración), que tiene como fin ayudar a las personas, sin importar su estatus migratorio, a reportan crímenes.

El anuncio se produce días después de que la Junta de Legisladores del condado de Westchester aprobó la Immigration Protection Act, un proyecto de ley buscaba limitar el intercambio de información del Condado con las autoridades federales de inmigración.

Dicho proyecto de ley fue vetado esta semana por el ejecutivo de Westchester, Robert Astorino.

Scarpino explicó que “con demasiada frecuencia, los miembros de la comunidad de inmigrantes son víctimas de delitos de explotación económica o delitos de violencia. Con la creación de la Office of Immigrant Affairs, habrá un punto de contacto dentro de la Oficina del Fiscal de Distrito, donde los inmigrantes podrán recibir ayuda”.

En base con el censo de 2010, la población hispana en el condado de Westchester estaba cerca de un 22 por ciento. Como tal, la Oficina del Fiscal del Condado de Westchester maneja muchos casos de esta comunidad, agregó Scarpino.

El funcionario añadió que “los inmigrantes que son víctimas pueden reportar cualquier tipo de delito, incluidos los crímenes violentos, tráfico de personas, la violencia doméstica y el fraude. Se hará hincapié en hacer que el proceso sea más fácil para los inmigrantes que sean testigos de un crimen y puedan reportarlo sin el temor ser deportados. Esta oficina proporcionará una mejor coordinación de estas acciones judiciales y proporcionar un mayor alcance a la comunidad inmigrante”.

Un hombre de White Plains, que no quiso ser identificado, manifestó que los inmigrantes indocumentados que son abusados ​​por los empleadores o que son víctimas de crímenes violentos evitan llamar a la policía por temor a ser deportados.

El inmigrante expresó que ahora tiene más confianza para reportar un crimen después de enterarse de la creación de la nueva oficina.

Luis Yumbla, activista de la Hudson Valley Community Coalition (HVCC), declaró que “es el primer paso con el fin de proteger a nuestra comunidad, pero tenemos que ver si esto realmente va a funcionar. De alguna manera, están pasando información a la autoridades de inmigración”.

Scarpino indicó que con la nueva oficina, Westchester ahora es miembro de la District Attorney League of Immigrant Affairs (DALIA), la cual es utilizada para proteger a todas las personas, independientemente de su situación migratoria.

Astorino argumentó que veto el proyecto de ley porque “hará creer que Westchester es un Condado Santuario para los inmigrantes indocumentados que están involucrados en actividades criminales”.

Cualquier persona que crea que él o ella pudo haber sido víctima de un delito pueden llamar a la Westchester County District Attorney’s Office of Immigrant Affairs 914-995-1616.

COMO FUNCIONA

LA OFICINA

La Office of Immigrant Affairs se asegurará de que las quejas recibidas a través del sitio web o la línea telefónica, se dirijan a la oficina apropiada dentro de la Oficina del Fiscal del Distrito de Westchester.

Como parte de esta iniciativa, se harán esfuerzos de extensión y educación, además de trabajar con los defensores para difundir la palabra acerca de la nueva Office of Immigrant Affairs.

Además de examinar los crímenes dirigidos a la comunidad inmigrante, la nueva oficina servirá como enlace para fomentar la cooperación, y buscan que las víctimas y testigos trabajen con el fiscal del distrito de Westchester para investigar y procesar los casos.

La nueva oficina ayudará a los miembros de las comunidades de inmigrantes de Westchester a navegar y tener acceso al sistema de justicia criminal. Los inmigrantes son a menudo explotados por su vulnerabilidad y no suelen estar familiarizados con sus derechos.