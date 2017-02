Ante reportes de redadas, inmigrantes sienten temor

BRIDGEPORT.- En medio de los informes de redadas en todo el país, grupos defensores de los inmigrantes en Connecticut recomendaron a la comunidad mantener la calma y evitar cualquier tipo de problemas que pueda llevarlo a ser atrapado por los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), rondando por el Estado

Casi 700 personas, la mayoría con antecedentes penales, fueron detenidas en operaciones del ICE en los últimos días, incluso en la ciudad de Nueva York.

En Connecticut, se han reportado de manera extraoficial varias redadas esta semana sobre todo en Bridgeport y en las salidas 6 y 9 de Stamford.

El Departamento de Seguridad Nacional explicó que las redadas son parte de la aplicación rutinaria, pero el presidente Donald Trump señaló que se están llevando a cabo a raíz de una promesa de campaña de atrapar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Con los reportes de redadas en Connecticut, el miedo ha aumentado entre la población inmigrante indocumentada, de acuerdo con Julio López, director de la organización Make the Road CT.

“Muchos de nuestros miembros son indocumentados y desde que Trump ganó han estado haciendo preguntas sobre lo que va a suceder. Con los arrestos recientes en la ciudad de Nueva York sentimos que esto se está acercando a nosotros”, agregó López.

El directivo expresó que los inmigrantes indocumentados con niños que son ciudadanos están particularmente preocupados de que una represión inmigratoria separaría a sus familias.

En una reunión reciente, López reveló que la superintendente de las escuelas de Bridgeport, Aresta Johnson, comentó que algunos padres tenían tanto miedo de ser deportados que dejaron de enviar a sus hijos a la escuela.

“Este miedo no sólo está afectando su subsistencia, sino el futuro de sus hijos”, indicó el hispano.

Desde que Trump fue elegido, Make The Road CT ha estado presionando para que Bridgeport sea una ciudad santuario, donde los agentes de la ley locales no hacen cumplir las leyes de inmigración, se dio a conocer.

Además, la organización ha estado educando a los inmigrantes indocumentados, diciéndoles que no entren en pánico, pero que tengan un plan si se encuentran bajo custodia debido a su estatus migratorio.

Trump advirtió que está considerando una nueva orden ejecutiva en materia de inmigración después de que los tribunales pusieran fin a una orden anterior que bloqueaba la entrada de inmigrantes de siete países predominantemente musulmanes.

En el Franciscan Center for Urban Ministry de Hartford, el lunes pasado, el senador Richard Blumenthal y otros pidieron a Trump que hiciera una pausa antes de continuar cualquier acción migratoria adicional.

Por su parte, Mongi Dhaouadi, director ejecutivo del Council on American-Islamic Relations de Connecticut, comentó que espera que la administración de Trump “recupere sus sentidos” después de múltiples derrotas en la Corte.

“Esperamos que esta administración, otra vez que emita una orden ejecutiva lo haga con sensatez. Que lo haga después de consultar con verdaderos expertos en seguridad, para que pueda mantener a salvo a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo no pisotear la Constitución o el núcleo y el alma de esta nación”, agregó Dhaouadi.

La presidenta del Trinity College, Joanne Berger-Sweeney, precisó que los estudiantes de los siete países predominantemente musulmanes que fueron afectados con la prohibición de la entrada a los Estados Unidos a raíz de la orden ejecutiva de Trump “temen, no sólo sobre los cambios de la política que se han hecho, sino también sobre los que podrían ocurrir en el futuro”.