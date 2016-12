El alcohol puede ser un invitado riesgoso en las reuniones festivas

Durante la temporada festiva, las reuniones y las fiestas son parte de las celebraciones. Desgraciadamente, también lo son los accidentes y las muertes relacionadas con el alcohol.

Muchas personas que asisten a las fiestas de temporada rara vez beben alcohol, lo que las hace más vulnerables a sus efectos, según los expertos del Sistema de Salud de la Universidad de California, en Davis, California. Por otra parte, las personas que beben mucho podrían usar las reuniones festivas como una oportunidad de dejarse llevar y beber demasiado, advirtieron los expertos.

Beber con moderación puede contribuir a que se eviten lesiones y problemas de salud relacionados con el alcohol. También es importante tener un conductor designado que se mantenga sobrio y que cuide de que los asistentes a la fiesta lleguen a casa de forma segura, aconsejaron los expertos.

Cada persona metaboliza el alcohol de forma distinta. Para las autoridades de salud de EE. UU., beber de forma moderada es una copa al día para las mujeres y dos copas al día para los hombres.

El tipo de alcohol también es importante. Una copa es el equivalente a:

1.5 onzas (4.5 centilitros) de licor destilado.

5 onzas (casi 15 centilitros) de vino

12 onzas (35 centilitros) de cerveza.

Aunque los estándares federales podrían parecer extremos, los expertos de la Universidad de California en Davis indicaron que el alcohol es un veneno que rápidamente se absorbe en la sangre. Podría provocar que las personas se sientan menos inhibidas, pero también puede desencadenar sentimientos de depresión.

Cualquier persona que haya bebido demasiado sabe lo que es una resaca. Esto en realidad es una señal de que el cuerpo está pasando por una abstinencia del alcohol, según los expertos.

Con el tiempo, beber mucho puede resultar en problemas de salud graves, incluyendo daños en el hígado y enfermedad cardiaca.

Los anfitriones de reuniones festivas pueden tomar medidas para que sus invitados mantengan la seguridad y eviten los problemas relacionados con el alcohol. Los expertos de la Universidad de California en Davis ofrecieron estos consejos:

• No presione a nadie para que beba.

• Ofrezca una variedad de bebidas no alcohólicas y sirva comida.

• Deje de servir alcohol al menos una hora antes de que termine la fiesta.

• No deje que los invitados que estén borrachos sigan bebiendo.

• No deje a los invitados que conduzcan si han bebido demasiado. Recuerde: El café o una ducha fría no harán que nadie se vuelva sobrio. Se ne-

cesita de un tiempo para que el alcohol salga de la sangre.

• Las personas con problemas con la bebida deberían hacer un plan con respecto a cómo van a manejar el hecho de estar rodeados de alcohol durante las fiestas.

• Los asistentes a las fiestas no tienen por qué llevar alcohol como regalo para su anfitrión, indicaron los expertos. El té, el

chocolate caliente, el jugo de manzana y el café son alternativas sin alcohol muy buenas.

Los padres que asistan a las fiestas de temporada deben dar un buen ejemplo a sus hijos. Es importante enviar el mensaje a los niños de que pueden divertirse sin alcohol.

(Artículo por HealthDay).