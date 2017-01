Alcaldes piden más protecciones para los inmigrantes

NEW ROCHELLE.- “Con un nuevo régimen nacional que entrará con el gobierno de Donald Trump, es más importante que nunca que los líderes locales defiendan las políticas públicas justas y humanas”, declaró Noam Bramson, alcalde de esta ciudad.

En un blog titulado Blue City in a Red Nation, Bramson declaró que él y otros 30 alcaldes, incluyendo Bill de Blasio de la ciudad de Nueva York, firmaron una carta al Presidente saliente Barack Obama en apoyo a la protección de los inmigrantes.

Con la nueva administración, según Bramson, los líderes locales tienen que defender a “los marginados y los intimidados y mantener las normas democráticas fundamentales”.

La carta abierta, firmada por los 31 miembros de Cities for Action, una coalición de más de 100 alcaldes y ejecutivos del Condado de todo el país, agradeció al gobierno de Obama por su apoyo a las familias inmigrantes y le instó a asegurar “más protecciones” para ellos antes de dejar el cargo.

Entre las peticiones de los alcaldes se destaca fortalecer el apoyo a los jóvenes inmigrantes con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aceptando las solicitudes de renovación tempranas, comprometerse a procesar oportunamente por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) las solicitudes iniciales y de renovación y la implementación de protecciones de privacidad adicionales para los titulares de la medida migratoria para asegurar a los destinatarios que no serán castigados como resultado de salir de las sombras.

Otra petición de los alcaldes es apoyar a los inmigrantes que no pueden regresar a sus países de origen con seguridad, debido a conflictos, desastres naturales u otras condiciones de emergencia, revisando las designaciones actuales del Estatus de Protección Temporal (TPS) y extendiendo, rediseñando o haciendo nuevas designaciones según sea apropiado, además de comprometerse a un procesamiento oportuno por parte del USCIS para las aplicaciones del TPS.

La coalición también agradeció a Obama por poner fin a lo que llaman el “fallido, discriminatorio” programa del National Security Entry-Exit Registration System (NSEERS).

El programa creó un “registro especial” para los inmigrantes de 25 países mayoritariamente musulmanes, señaló la carta.

“Nuestros inmigrantes ayudan a hacer Nueva York más fuerte económicamente, cultural y socialmente”, dijo Blasio en la carta.

El alcalde de la ciudad de Nueva York agregó que “a raíz de las elecciones, muchos de nuestros inmigrantes no están seguros del futuro por lo que Obama debe tomar medidas legales adicionales para ayudar a los inmigrantes antes de dejar el cargo”.

Bramson dijo que firmó la carta no sólo como una cuestión de “conciencia personal”, sino porque es su responsabilidad como Alcalde para representar eficazmente a todos en la comunidad.

Miles de inmigrantes podrían ser directamente afectados por cambios radicales en las políticas de inmigración, salud, medio ambiente o económicas, añadió Bramson.

Bramson precisó que se sentía obligado a señalar que la mayoría de los votantes de New Rochelle (el 70 por ciento) emitió sus boletas de votación para la residente de Chappaqua, Hillary Clinton, la candidato demócrata, y no para el residente de Bedford, Donald Trump, el candidato republicano y ahora Presidente electo.

El voto de Clinton en New Rochelle fue el margen más grande a favor que ella que recibió en todo el Estado o en todo el Condado.

Según Bramson, los números finales de New Rochelle dan 21 mil 519 votos a Clinton, 8 mil 484 votos para Trump y mil 50 a otros candidatos.

Clinton ganó en cada parte de la ciudad (norte, sur, este y oeste), finalizó el Alcalde.