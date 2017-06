Preocupación por reportes de fuerza excesiva de oficiales en arrestos

HARTFORD.- Ocho demandas de brutalidad resueltas en los últimos 10 meses pintan un cuadro inquietante para un ex oficial de policía de Connecticut, quien fue acusado de golpear a los sospechosos mientras estaban esposados ​​y ordenó a su perro policía a atacar a otros que se resistieron a la detención.

Entre otras acusaciones, el ex oficial Matthew Worden de Enfield es acusado de golpear a los sospechosos en la cara cuando ya estaban esposados.

Además, es acusado de “aplastar” la cara de un hombre tirado en el pavimento causándole la pérdida de dos dientes delanteros, usar una pistola paralizante varias veces en otro hombre con una condición médica del corazón y golpear a otro en la ingle con un bastón, causándole perder la conciencia.

En un noveno caso pendiente, Worden y otros oficiales de Enfield son acusados ​​de “aplastar” la cabeza de Tyler Damato en el asfalto y dispararle con un arma de aturdimiento el día de la Navidad de 2012, agravando una lesión traumática en la cabeza, que sufrió dos meses antes cuando fue golpeado por un auto.

Minutos antes del arresto, la madre del hombre advirtió a la policía sobre la lesión en la cabeza de su hijo, se dio a conocer.

Damato murió en febrero de 2013 después de un accidente automovilístico. Tenía 20 años.

La demanda de su madre culpa a Worden y a los demás oficiales por su muerte debido a las lesiones que le causaron.

Los demandantes señalaron que las autoridades no pudieron justificar el uso de la fuerza excesiva de Worden.

De acuerdo con el informe, Worden trabajó para el Departamento de Policía de Enfield de 2004 a 2014. Fue despedido después de una investigación de asuntos internos acerca de una paliza, pero más tarde funcionarios de la Ciudad cambiaron la causa del despido por una renuncia para resolver su reclamo laboral por su cese de labores.

Worden, de 35 años, ahora convertido en un técnico de emergencias médicas, no se ha pronunciado sobre las demandas.

Su abogado, Elliot Spector, calificó a Worden como el tipo de oficial que ha sido respetado en el pasado.

Spector calificó muchas de las acusaciones como “fabricadas” y dijo que los casos fueron resueltos porque era más barato que ir a un juicio.

“Los sospechosos eran personas que violaban la ley y actuaban de una manera que requería el uso de la fuerza en sus arrestos”, añadió Spector.

Un abogado que representaba a varias de las víctimas, Paul Spinella, no estuvo de acuerdo de la calificación de Spector sobre Worden.

Los funcionarios de la Ciudad se han negado a divulgar cualquier información sobre los acuerdos de las demandas, incluyendo los pagos, lo que ha provocado una pelea legal que involucra leyes de registros públicos.

Asimismo, los funcionarios de la Ciudad rechazaron una petición de la American Civil Liberties Union of Connecticut (ACLU) para hacer pública alguna información sobre el acuerdo.

Los funcionarios expresaron que la aseguradora de la Ciudad resolvió los casos y mantiene los registros, argumentando que esos registros no son documentos públicos, aunque el Ayuntamiento había aprobado los acuerdos.

La Freedom of Information Commission del Estado rechazó los argumentos de la Ciudad y ordenó a los funcionarios a principios de este mes compartir los registros con la ACLU.

El abogado de la Ciudad planea apelar esa orden en la Corte Superior.

En la mayoría de los casos publicitados en contra de Worden, una cámara de la policía grabó al oficial cuando golpeaba a Mark Maher en la cara mientras otros oficiales lo habían arrojado al suelo en 2014.

La policía argumentó que estaban investigando el uso ilegal de drogas y alcohol que sería transportado en un barco. Dijo que el sospechoso estaba fumando un cigarrillo con sus amigos.

Maher fue acusado de interferir con la policía, pero la acusación fue rechazada. Su foto policial lo muestra con una lesión grave en el área de su ojo derecho y ahora tiene una cicatriz permanente, se dio a conocer.

“Me golpeó varias veces, el oficial es alguien que tiene un temperamento muy corto y no puede controlarse a sí mismo, es alguien que no debería tener una insignia y llamarse a sí mismo un oficial de la ley”, señaló Maher.

La policía de Enfield preparó una orden judicial para acusar a Worden de asalto por delito menor y fabricar pruebas en el caso Maher, pero la abogada estatal de Hartford, Gail Hardy, la rechazó, argumentando que Worden no cometió ningún crimen.