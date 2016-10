Alcalde declara emergencia por escasez de agua

Las autoridades pidieron a la comunidad reducir el consumo de agua de manera voluntaria para ahorrar el vital líquido y así evitar una sequía prolongada

NORWALK.- Las condiciones actuales de sequía han puesto tensión en los suministros de agua del First District Water Department y la South Norwalk Electric and Water Company (SNEW) que proporcionan agua potable a las familias de esta ciudad.

De acuerdo con las autoridades, los bajos niveles de agua podrían poner peligro de escasez extrema si la zona no recibe una precipitación significativa en el futuro.

Ambas compañías han pedido a sus clientes reducir el consumo de agua de manera voluntaria para ahorrar el vital líquido y así evitar una sequía prolongada.

Con el fin de ayudar a preservar el agua para beber, para el saneamiento y la lucha contra los incendios, el alcalde Harry Rilling declaró una emergencia de agua.

El capítulo 57 del Norwalk Code of Ordinances le da el Alcalde esta autoridad.

Esta emergencia de agua comenzó a ser efectiva esta semana y permanecerá en vigor hasta que el suministro de agua alcance un nivel aceptable, agregó Rilling.

Durante esta emergencia de agua está prohibido la aspersión (usar máquinas de riego), riego de arbustos, árboles, césped, hierba, cobertura del suelo, plantas y flores, excepto cuando estos productos estén destinados a la venta.

Además, está prohibido el lavado constante de autos, camiones, remolques o los barcos, excepto en las instalaciones automatizadas usando no más de 45 litros de agua potable por vehículo, advirtió el Alcalde.

Rilling agregó que también está prohibido el lavado de aceras, calzadas, pavimentos, porches u otras superficies al aire libre y el uso de los hydrants (las bocas de incendios) para fines distintos de la protección de la seguridad pública, el llenado o vaciado estanques o lagos utilizados con fines recreativos privados o públicos y permitir fugas de accesorios de plomería.

El Departamento de Policía de Norwalk hará cumplir las condiciones de esta emergencia de agua. Los agentes de policía advertirán primero a los infractores a detener las actividades prohibidas. Si los infractores no cumplen, serán multados con no más de 90 dólares por día por cada día que dure la violación, señaló el alcalde.

“Estas reglas entraron en vigor para asegurarnos de que tenemos agua cuando la necesitamos. La cooperación del público es esencial para que este esfuerzo sea exitoso”, agregó la máxima autoridad de la Ciudad.

Para mayor información y consejos sobre la conservación del agua, pueden la web www.firstdistrictwater.org y www.snew.org.