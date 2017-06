Adultos mayores pueden deshacerse de los medicamentos recetados no utilizados

YONKERS.- El alcalde Mike Spano, junto con el legislador del condado de Westchester, David Tubiolo, y el comisionado de policía, Charles Gardner, iniciaron oficialmente el programa Medication Drop Box Program for Seniors, con el fin de que los adultos mayores se deshagan de medicamentos recetados que no utilicen y así evitar la adicción a los opioides.

El programa, formado para evitar que los ancianos tengan que viajar a los recintos de la policía para deshacerse de los medicamentos, es una extensión de Heroin Enforcement & Assistance Response Team (HEART), que fue fundado por el alcalde Spano y el Comisionado Gardner para combatir el reciente aumento de las sobredosis de opiáceos.

Según el Alcalde, a través de HEART, la policía de Yonkers se ha centrado en la educación, prevención, asistencia y ejecución cuando se trata de la adicción a las drogas.

En 2016, el Departamento de Policía recolectó más de 180 libras de medicamentos desechados y hasta la fecha, más de 110 libras ya se han recogido en 2017.

Dado al aumento del abuso de los medicamentos recetados, las autoridades ya han instalado cajas permanentes de recolección de medicamentos recetados en los cuatro distritos de policía de Yonkers para que los medicamentos no deseados puedan ser eliminados de manera segura las 24 horas al día.

De acuerdo con el Alcalde, el Medication Drop Box Program for Seniors permite a las personas mayores dejar la medicación bajo la supervisión requerida de un oficial de policía de Yonkers.

Los adultos mayores pueden deshacerse de sus medicamentos recetados no deseados el 5 de junio, a partir de las 12:00 del mediodía, en el Bronx River Road Community Center.

Otras fechas programadas para el Medication Drop Box Program for Seniors es el 13 de septiembre, a partir de las 12:00 del mediodía en el Nodine Hill Community Center y el 4 de octubre, a la misma hora, en el Charles A. Cola Community Center.

El programa cierra este año el 2 de noviembre, a partir de las 12:00 del mediodía, en el Nepperhan Community Center, y el 13 de diciembre, a la misma hora en el Peter Chema Community Center.

Para aquellos que deseen reportar actividad sospechosa de forma anónima con respecto al abuso de la heroína u opioides, pueden llamar al 914-377-TIPS (8477), las 24 horas del día.