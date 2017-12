Activistas por los derechos de los inmigrantes arrestados en protesta de Washington

Entre los arrestados se encuentran varios de New Haven

NEW HAVEN.- Más de 200 activistas por los derechos de los inmigrantes, incluido un contingente de esta ciudad, fueron arrestados en el Capitolio de Washington, el miércoles pasado, durante el Day of Action en apoyo a la legislación DREAM Act y una solución legislativa para los titulares del Estatus de Protección temporal (TPS).

El Center for Community Change (CCC) y CASA in Action organizaron 40 eventos del Defend Our Immigrant Communities Day of Action en todo el país, incluida una manifestación en Washington, celebrada en el Upper Senate Park.

Miles de personas, incluidas de Connecticut, en el mitin de Washington pidieron al Congreso aprobar una legislación para proteger a los Dreamers, que son hijos de inmigrantes indocumentados, que perdieron su protección legal en septiembre pasado cuando el presidente Trump puso fin al programa de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

Kica Matos, de New Haven, quien encabeza los proyectos de Immigrant Rights and Racial Justice para la organización nacional del CCC, calificó la manifestación como el mayor acto de desobediencia civil en la historia moderna del movimiento por los derechos de los inmigrantes.

Los arrestados el miércoles pasado incluyeron profesores universitarios, líderes sindicales, líderes religiosos, miembros del Congreso, funcionarios locales electos y personas directamente afectadas por las leyes de inmigración.

Tres profesores de la Universidad de Yale, de New Haven, se encontraban entre los arrestados en Washington DC, quienes se unieron a la protesta en los escalones del edificio del Senado de los Estados Unidos.

Los tres profesores de Yale que fueron arrestados son Alicia Camacho, Zareena Grewal y Daniel HoSang.

Los tres profesores universitarios se encontraban entre más de 200 manifestantes que también fueron detenidos después de la protesta de dos horas por los cargos de “aglomeración, obstrucción o incomodidad” al sentarse en los escalones que conducen al Capitolio de los Estados Unidos.

Camacho declaró que “participé en este evento porque nos encontramos en una encrucijada crucial para la justicia en las Américas. El gobierno federal ha retirado las protecciones mínimas para los migrantes haitianos que viven en los Estados Unidos y amenazó con dar por terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de otros. La amenaza de la deportación está imponiendo terror en nuestras comunidades y continúa dividiendo a las familias y destruyendo el tejido social de nuestros vecindarios, parroquias y lugares de trabajo”.

Agregó que “Creer, como yo lo hago, que la migración no puede ser un crimen, y que los inmigrantes y refugiados merecen las mismas protecciones y oportunidades de vivir libremente, significa que no puedo permanecer al margen y ver cómo continúan las deportaciones masivas. Pido a nuestro gobierno que reconozca los reclamos de los 800 mil jóvenes a membresía plena en nuestra sociedad. El Dream Act es un paso vital hacia una política de inmigración más racional y humana. No sólo demandamos protección para los migrantes vulnerables con esta acción: rechazamos la lógica racial detrás de la exclusión y el castigo de los inmigrantes musulmanes, personas de raza negra, indígenas, asiáticos y latinos. Sabemos que solo las leyes humanas harán que nuestra nación sea más segura o más fuerte”.