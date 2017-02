El acoso crónico puede reflejarse en las calificaciones

Esta es la sugerencia que plantearon los investigadores al encontrar que los niños pequeños que sufren acoso durante años, o los adolescentes que se enfrentan a un acoso creciente en secundaria, pierden la confianza en sus habilidades académicas, obtienen unas notas peores y acaban aborreciendo la escuela más que sus compañeros.

“La cantidad de niños que se sintieron acosados en la escuela es extremadamente preocupante”, dijo el investigador principal, Gary Ladd, profesor de psicología en la Universidad Estatal de Arizona.

“Para los profesores y los padres, es importante saber que la victimización tiende a reducirse a medida que los niños se hacen mayores, pero algunos niños nunca dejan de sufrir el acoso durante sus años escolares”, añadió.

Para realizar el estudio, el equipo de Ladd dio seguimiento a 383 chicos y chicas desde kindergarten hasta secundaria. El equipo basó su análisis en encuestas anuales que rellenaron los estudiantes sobre sus experiencias, las evaluaciones proporcionadas por los profesores de los niños y las puntuaciones de los estudiantes en pruebas estandarizadas de lectura y matemáticas.

El estudio empezó en los distritos de escuelas públicas en Illinois, pero después de 5 años los niños se encontraban en 24 estados diferentes.

“Las personas se mudaron y tuvimos que seguirles por todo el país”, comentó Ladd. “Tuvimos que ir en coche o en avión para ver a estos niños y adolescentes”.

Los investigadores encontraron que el 24 por ciento de los estudiantes afrontaron un acoso crónico. Y el 18 por ciento de los estudiantes se enfrentaron a algo de acoso a principios de la escuela primaria, pero la situación empeoró en secundaria. En ambos grupos, los chicos eran más propensos que las chicas a haber sufrido acoso.

Todos estos niños acosados rindieron peor en la escuela y tuvieron más dudas sobre sus habilidades, según el estudio publicado en línea el 30 de enero en la revista Journal of Educational Psychology de la Asociación Americana de Psicología (American Psychological Association).

Para algunos niños, las cosas mejoraron. Los investigadores encontraron que el 26 por ciento de los estudiantes sufrieron de acoso a una edad temprana pero finalmente el acoso se detuvo. Su experiencia académica no fue tan afectada, y los resultados de su rendimiento fueron parecidos a los del 32 por ciento de los estudiantes que sufrieron un poco de acoso o nada. Esto sugiere que muchos niños que son víctimas de acoso pueden recuperarse, indicaron los investigadores.

“Algunos chicos son capaces de escapar a la victimización y parece que su implicación y sus logros en la escuela tienden a recuperarse”, añadió Ladd. “Es un mensaje esperanzador”.

Las escuelas deberían tener programas contra el acoso, recomendaron los investigadores. También aconsejaron a los padres que pregunten a sus hijos de forma rutinaria si están sufriendo acoso o si los están excluyendo en la escuela, y que tomen las respuestas en serio. Los investigadores también indicaron que algunos niños son mucho más sensibles al acoso que otros.

“Frecuentemente, los niños que son víctimas o sufren abusos de otros niños no quieren hablar de ello. Los que más me preocupan son los niños sensibles a los que no se les toma en serio y que sufren en silencio”, dijo Ladd en un comunicado de prensa de la Asociación Americana de Psicología.

“Ha habido un gran aumento de concienciación y muchas historias de niños que sufren acoso y que se suicidan, y eso ha aumentado la preocupación del público”, añadió. “Pero se debe hacer más para asegurarse de que los niños no sufran acoso, especialmente para los niños que sufren en silencio un acoso crónico a lo largo de los años escolares”.

Artículo por HealthDay.

FUENTE: American Psychological Association.