Abren banco de leche materna

YONKERS.- Un banco de leche materna sin fines de lucro celebró su apertura el miércoles pasado en la ciudad de Hastings-on-Hudson.

De acuerdo con los promotores, el New York Milk Bank es el único banco de leche local que recoge la leche materna de donantes.

Según el sitio web del banco de leche materna (www.nymilkbank.or), el New York Milk Bank está dedicado a mejorar la salud y la supervivencia de los recién nacidos de madres de bajos recursos, proporcionándoles la leche materna donada pasteurizada con seguridad cuando la propia leche de sus madres no está disponible o es insuficiente.

El laboratorio está ubicado en el Andrus en Hudson Senior Care Center, en 185 Old Broadway, en Hastings-on-Hudson.

De acuerdo con el New York Milk Bank, hay varios lugares en el Valle de Hudson, que fueron aprobados para que las donantes puedan dejar la leche materna, incluyendo Irvington, Beacon, New Paltz y Hopewell Junction, todos en el condado de Westchester.

Para mayor información pueden llamar al 212-956-MILK (6455).