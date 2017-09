EL SOL News

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo nuevas sanciones económicas a Venezuela ¿Cree usted que Estados Unidos debería o no inmiscuirse en asuntos internos de los países aunque estos estén afectando a su población?

Leonel Arenas

Creo el presidente Donald Trump está cometiendo tremendos errores en este país y todos sabemos no es un político que conozca de gobernar. Es un tirano prepotente, cree tiene el poder para hacer sus antojos y ahora está metiéndose en otros países, es tan ridículo e inaceptable, todos conocemos la situación en Venezuela y nos da pesar por tanta gente sufriendo por otro loco, pero es el pueblo venezolano que se tiene que levantar y solucionar sus crisis, tienen un liderazgo político que puede tomar las decisiones y Trump no es nadie para querer solucionar problemas que ni conoce a fondo. Este señor ya debe de dejar de seguir lastimando a gente inocente, es mejor que se preocupe por estabilizar, unir a este país y buscar soluciones que beneficien vidas y no destruirlas como lo hace, se cree el poderoso mundial y no señores, ya basta.

Luis Yumbla

En muchos de los casos la intervención de los Estados Unidos no ha sido por causas humanitarias, aquí en este mismo país se violan los derechos humanos y últimamente los ataques a nuestra comunidad migrante se han multiplicado. Si se habla de hacer justicia se debe iniciar por la casa. Además, en otras partes de mundo, por ejemplo en países africanos, hay millones que mueren víctimas del hambre y las injusticias; hay países como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes en dónde se cometen los más graves crímenes de Estado y Estados Unidos no dice nada y peor intervenir. No significa que se respalde a lo que ocurre en el país hermano de Venezuela, pero en la intervención de los Estados Unidos hay una doble moral.

Marleny Mesta

Estados Unidos está velando por la democracia del pueblo de Venezuela. La última medida que han tomado deja sin crédito al gobierno de ese país. Inclusive por esa medida ellos no podrían cobrar los dividendos que tienen en bonus en diferentes países, ya que están prohibidos de hacer inversiones en dólares americanos. Creo que de esta forma se frena un poco la corrupción en ese país, ya que el pueblo en sí no tiene ningún beneficio de las transacciones internaciones que el gobierno de Maduro está realizando.

Jessica Herrera

Pienso que cuando en los países se llega al extremo de perjudicar a su población, como está sucediendo en Venezuela, donde la crisis es grande, sí estoy de acuerdo que Estados Unidos se inmiscuya. Estados Unidos ha presentado la medida como una forma de presión ante la situación difícil que atraviesan los hermanos venezolanos, por lo que la considero justa. La medida prohíbe a cualquier persona o entidad sometida a las leyes estadounidenses realizar operaciones financieras o las empresas vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro. Para amortiguar el golpe al sistema financiero se dice que Venezuela buscará la ayuda de China, Rusia e India.