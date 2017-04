EL SOL News

Aunque me tapo los oídos con la almohada y grito de rabia cuando suena el despertador… Gracias a Dios que puedo oír. Hay muchos que son sordos.

Aunque cierro los ojos cuando, al despertar, el sol se mete en mi habitación… Gracias a Dios que puedo ver. Hay muchos ciegos.

Aunque me pesa levantarme y salir de la cama… Gracias a Dios que tengo fuerzas para hacerlo. Hay muchos postrados que no pueden.

Aunque me enojo cuando no encuentro mis cosas en su lugar porque los niños hicieron un desorden… Gracias a Dios que tengo familia. Hay muchos solitarios.

Aunque la comida no estuvo buena y el desayuno fue peor… Gracias a Dios que tengo alimentos. Hay muchos con hambre.

Aunque mi trabajo en ocasiones sea monótono rutinario… Gracias a Dios que tengo ocupación. Hay muchos desempleados.

Aunque no estoy conforme con la vida, peleo conmigo mismo y tengo muchos motivos para quejarme… Gracias a Dios por la vida.

Aunque el dinero no me alcance para zapatos nuevos… Gracias padre celestial, pues tengo pies… Hay quienes no los tienen. Cuando veo mis manos maltratadas, por el trabajo, y mi bajo salario… Gracias Señor, pues tengo manos…

Algunos no tienen manos. Cuando me quejo del pago de servicios y veo que no me alcanza… Gracias padre de los cielos, hay muchos que carecen de todo. Gracias padre celestial por el aire que respiro…Porque sigo respirando… cuando muchos han dejado de hacerlo hoy.

Son tantas las cosas que tengo que agradecerte. Por cada día que me permites despertar a la vida. Gracias Dios mío.